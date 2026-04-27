SOOP, 넥슨과 ‘N커넥트’ 프리시즌 시작

s 0 SOOP이 넥슨과 'N커넥트' 프리시즌을 시작한다./SOOP

SOOP은 넥슨과 'N커넥트(N-CONNCECT)' 프리시즌을 27일부터 시작한다고 밝혔다.'N커넥트'는 콘텐츠, 게임 활동을 기반으로 운영되는 스트리머 대상 프로그램으로 유저의 참여와 스트리머의 활동, 게임 경험이 구조적으로 연결될 수 있도록 기획됐다. SOOP은 넥슨과 함께 유저와 스트리머가 넥슨 게임을 중심으로 더 다양한 방송 경험을 만들어 유저·스트리머·게임이 자연스럽게 이어지는 장기적인 연결 구조를 만들어 갈 계획이다.'N커넥트' 참여 스트리머는 'N커넥터(N-Connector)'로 활동하며 넥슨 게임을 소재로 자유롭게 방송을 진행하고 유저들과 소통할 수 있다. 스트리머는 N커넥트 가입 후 넥슨 게임으로 방송을 진행하거나 공식 프로그램에 참여하면 콘텐츠 지원금, 드롭스, 굿즈 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 또한 활동·성장·임팩트 세 축의 리워드 구조를 통해 스트리머의 활동이 장기적으로 이어질 수 있는 환경을 마련했다.SOOP에서 방송을 진행하는 스트리머라면 누구나 N커넥트에 가입할 수 있으며 넥슨 게임 카테고리에서 10시간 이상 방송을 진행한 스트리머에게는 'N커넥트' 스페셜 굿즈가 제공된다. 일반 스트리머들의 성장을 위한 홍보 지원 프로그램도 함께 운영된다.유저들을 위한 계정 연동 시스템도 운영된다. 넥슨 게임 계정과 SOOP 계정을 연동 시 드롭스 이벤트및 넥슨캐시 등 혜택을 받을 수 있다. SOOP과 넥슨은 프리시즌 기간 동안 참여 유저들을 위한 게임내 혜택과 프로그램도 순차적으로 선보일 예정이다.'N커넥트'는 9월까지 약 5개월간 프리시즌으로 운영되며 SOOP과 넥슨은 유저와 스트리머의 참여, 반응, 피드백을 바탕으로 운영 구조를 고도화해 나갈 계획이다.