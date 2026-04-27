닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학 인터넷

SOOP, 넥슨과 ‘N커넥트’ 프리시즌 시작

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008511

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 04. 27. 14:31

s
SOOP이 넥슨과 'N커넥트' 프리시즌을 시작한다./SOOP
SOOP은 넥슨과 'N커넥트(N-CONNCECT)' 프리시즌을 27일부터 시작한다고 밝혔다.

'N커넥트'는 콘텐츠, 게임 활동을 기반으로 운영되는 스트리머 대상 프로그램으로 유저의 참여와 스트리머의 활동, 게임 경험이 구조적으로 연결될 수 있도록 기획됐다. SOOP은 넥슨과 함께 유저와 스트리머가 넥슨 게임을 중심으로 더 다양한 방송 경험을 만들어 유저·스트리머·게임이 자연스럽게 이어지는 장기적인 연결 구조를 만들어 갈 계획이다.

'N커넥트' 참여 스트리머는 'N커넥터(N-Connector)'로 활동하며 넥슨 게임을 소재로 자유롭게 방송을 진행하고 유저들과 소통할 수 있다. 스트리머는 N커넥트 가입 후 넥슨 게임으로 방송을 진행하거나 공식 프로그램에 참여하면 콘텐츠 지원금, 드롭스, 굿즈 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 또한 활동·성장·임팩트 세 축의 리워드 구조를 통해 스트리머의 활동이 장기적으로 이어질 수 있는 환경을 마련했다.

SOOP에서 방송을 진행하는 스트리머라면 누구나 N커넥트에 가입할 수 있으며 넥슨 게임 카테고리에서 10시간 이상 방송을 진행한 스트리머에게는 'N커넥트' 스페셜 굿즈가 제공된다. 일반 스트리머들의 성장을 위한 홍보 지원 프로그램도 함께 운영된다.

유저들을 위한 계정 연동 시스템도 운영된다. 넥슨 게임 계정과 SOOP 계정을 연동 시 드롭스 이벤트및 넥슨캐시 등 혜택을 받을 수 있다. SOOP과 넥슨은 프리시즌 기간 동안 참여 유저들을 위한 게임내 혜택과 프로그램도 순차적으로 선보일 예정이다.

'N커넥트'는 9월까지 약 5개월간 프리시즌으로 운영되며 SOOP과 넥슨은 유저와 스트리머의 참여, 반응, 피드백을 바탕으로 운영 구조를 고도화해 나갈 계획이다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수