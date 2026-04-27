[기자의눈] 반성 없는 성추행 시의원…도 넘은 의왕시의회의 제식구 감싸기

엄명수 0 전국부 엄명수 기자

의왕시의회 한채훈 의원이 1심에서 징역 4월에 집행유예 2년을 선고받았다. 2024년 7월 서울 강남의 한 건물 공용 화장실에서 한 여성을 추행한 혐의로 기소된 사건이다.한 의원은 현재 무소속이지만, 제9대 지방선거 당시 민주당 소속으로 선거유세를 했고 시의원에 당선됐다. 이후 대선 한 달여 전인 지난해 4월 당적을 내려놨다. 당시 젊은 정치인의 갑작스러운 탈당은 공직사회는 물론, 지역에서 주목을 받았다.사건의 실마리는 지난해 6월, 한 의원이 몸담았던 민주당 내에서 드러났다. 당내에서는 함구령이 내려졌으나, 그가 약식기소 1000만원에 대해 인정한 사실이 확인됐다. 이후 법원이 사건을 직권으로 정식 재판에 넘겼고, 첫 공판은 지난해 8월 18일에 열렸다. 총 네 차례 공판이 이어졌으며, 같은 해 3월 26일 변론이 종결됐다. 검찰은 벌금 1000만원을 구형했다.4월 23일 1심 재판부는 구형량보다 높은 징역 4개월에 집행유예 2년을 선고했다. 또한 성폭력 치료 40시간, 아동·청소년 및 장애인 기관 취업 제한 3년도 명령했다. 재판부는 반성 없는 태도를 문제 삼아 더 무거운 형량을 선고했다.피해 여성은 선고 사흘 전인 19일, 재판부에 강력 처벌을 요구하는 탄원서를 제출했다. 피해 여성 측 변호인은 법정에서 한 의원 측이 변론 과정에서 직업, 옷, 신체 특정 부위 등을 언급하며 인격적 모독을 느꼈고, 극심한 고통을 호소했다고 밝혔다.한 의원은 공판 내내 혐의를 부인했으나, 선고 당일에는 피해 여성을 밀쳤다고 진술했다. 그는 사과를 하지 못한 점이 아쉽다고 했으며, 신체 접촉 사실은 인정했다.현재 민주당은 한 의원의 탈당을 자신의 의사에 따른 '자진 탈당'으로 설명했다. 현재 도당은 별도의 입장을 내지 않고 있다. 한 의원의 항소 여부는 아직 결정되지 않았다.한 의원은 지난해 6월 아시아투데이에서 '성비위 의혹'에 대한 보도가 나가자 주변에 '기사가 사실이 아니 것'처럼 자신만만했으며, 아무일 없는 듯 의정활동을 했다. 특히 그는 아무 일 없었다는 듯 자신의 치부는 가린 채 임시회 등에서 시 집행부에 대한 공격을 서슴치 않았다. 이를 두고 지역 정가에서는 '뻔뻔한 의원'이라며 뒷말이 무성했다.의왕시여성사회단체 및 시민사회연대는 한 의원이 의왕시를 전국에 망신시켰다며 시의회에 신속한 징계를 촉구했는데 현재까지 별다른 초치가 없는 상황이다. 시의회의 제식구 감싸기가 너무 지나친 것 아니냐는 의왕시민들의 지적이 설득력을 얻는 이유다.