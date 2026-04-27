방사청, 로그인 인증절차 간소화로 국방조달업체 편의 증진

3단계 반복인증→최초 로그인 1회, 간편·간소화

11 0 /방위사업청

방위사업청이 국방조달 참여업체의 편의를 위해 로그인 인증 절차를 간소화하는 등 국방전자조달시스템을 개선했다.방사청은 27일부터 업체 편의성·행정효율성 제고를 위해 개선된 국방전자조달시스템 서비스를 제공한다고 밝혔다.시스템은 각 군과 조달업체 등록 사용자 약 50만 명이 이용하는 것으로, 하루 평균 2만여 명이 접속하는 것으로 전해졌다. 국가안전보장과 직결된 업무 특성상 높은 수준의 보안이 요구돼 왔다.그간 사용자는 입찰에 참여하기 위해선 △로그인 △신원확인 △전자서명 등 3단계의 인증절차를 반복적으로 수행해야 하는 불편함이 있었다. 이에 방사청은 인증정보 저장·활용을 위한 보안 조치를 강화해 기존의 번거로운 3단계 절차를 '최초 로그인 1회'만 인증토록 안전하게 개선했다.또 조달청 나라장터에서 이미 승인된 사용자임에도 국방업무 참여를 위해 별도 사용자 승인을 반복적으로 받아야 했던 것을, 국가시스템 간 연계·통합 정책에 따라 추가 승인 절차를 면제토록 했다. 이에 반복적이고 비효율적인 승인 과정이 생략돼 입찰 참여 효율성이 증대될 것이라고 방사청은 내다봤다.김경호 방사청 기획조정관 직무대리는 "이번 개선을 통해 국방조달 시장에 참여하는 기업들의 불편사항이 해소되고 업무 편의가 향상될 것으로 기대한다"며 "진행 중인 국방전자조달시스템 고도화 작업을 통해서도 사용자 친화적인 시스템을 구축하고 고객과 적극 소통하는 방사청이 되겠다"고 전했다.