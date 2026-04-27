[포토]한국 증시 시가 총액 6천조원 돌파! 코스피도 6600돌파!

27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다.27일 코스피는 전 거래일보다 139.40포인트(2.15%) 상승한 6615.03에 마감했다.코스닥 지수는 전 거래일보다 22.34포인트(1.86%) 오른 1226.18에 거래로 마감됐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 현재 전 거래일 주간거래 종가(1484.5원)보다 12.80원 하락한 1472.20원이다.