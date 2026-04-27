강훈식 “매점매석은 반사회적 행태…중동발 위기 악용 행위 엄단“

2026041901001083800057941 0 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 19일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 국회 특별감찰관 임명 절차 개시 재요청 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 27일 중동 전쟁 장기화에 따른 시장 불안 속에서 매점매석 등 질서 교란 행위에 대해 '엄정 대응'을 지시했다.강 실장은 이날 청와대에서 비서실장 주재 수석보좌관회의를 열어 "정부가 원유·나프타 대체 공급선 확보와 함께 석유제품, 요소수, 주사기 등 생활 밀접 품목에 대한 매점매석 금지 조치를 시행하고 있다"며 "전반적으로는 질서가 유지되고 있으나 일부에서 돈벌이를 목적으로 한 반사회적 행태가 나타나고 있다"고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.청와대에 따르면 식품의약품안전처 조사에서 주사기·주사침 유통업체 32곳이 매점매석 혐의로 적발됐고, 산업통상자원부의 전국 주유소 점검에서는 사재기와 가짜석유 판매 등 99건의 위반 사례가 드러났다.이에 강 실장은 "위기 상황을 악용한 불공정 행위에 대한 점검을 지속 강화하고, 위반 행위에 대해서는 신속한 수사와 엄정한 처벌, 최대 수준의 행정 제재로 대응하겠다"고 밝혔다.취약계층 지원도 병행하겠다고 했다. 강 실장은 "오늘부터 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 고유가 피해지원금 신청이 시작된다"며 "지원금이 차질 없이 집행될 수 있도록 관계 부처와 지방자치단체 간 협력을 강화해 달라"고 당부했다.아울러 선불카드 물량 부족 등 과거 지급 과정에서의 혼선이 재발하지 않도록 철저한 사전 준비와 신속한 집행을 주문했다.6·3 지방선거를 앞두고 공직기강도 강조했다. 강 실장은 "공직자의 선거 관여는 공정성과 국민 신뢰를 훼손할 수 있다"며 "청와대를 포함한 모든 공직자는 정치적 중립을 철저히 준수해야 한다"고 밝혔다.이어 "민정수석실과 경찰 등 관계기관에 선거법 위반 행위를 놓고 철저하게 관리·점검을 해야 한다"고 덧붙였다.