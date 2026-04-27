닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

중동상황에도 멈추지 않는 韓증시… ‘시총 6000조’ 돌파

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008623

글자크기

닫기

김민혁 기자

승인 : 2026. 04. 27. 17:15

코스피, 사상 최초 6600선 넘겨 마감
HD현대그룹, 계열사 시총 200조 달성
[포토]한국 증시 시가 총액 6천조원 돌파! 코스피도 6600돌파!
아시아투데이 박성일 기자 = 27일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 27일 코스피는 전 거래일보다 139.40포인트(2.15%) 상승한 6615.03에 마감했다.코스닥 지수는 전 거래일보다 22.34포인트(1.86%) 오른 1226.18에 거래로 마감됐다.
코스피가 사상 최초로 6600선을 넘었다. 동시에 코스피와 코스닥 양 시장의 시가총액 합계가 6000조원을 돌파하기도 했다. 이날 장 상승세는 반도와 전력기기 관련 종목이 이끌었다는 평가다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 2.15%(139.40포인트) 오른 6615.03에 정규 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 오전 10시 5분께 6603.01까지 오르며 최초로 6600선을 넘길 수 있었다. 반도체 관련주를 중심의 대형주 오름세와 기관·외국인의 순매수세가 맞물려 상승 랠리를 이어갔다. 코스닥도 1.86%(22.34포인트) 올라 1226.18에 마감했다.

지수 상승과 동시에 한국 증시는 사상 최초로 시총 6000조원을 넘어섰다. 직전 거래일인 지난 24일 코스피와 코스닥의 시총 합계는 약 5972조2594억원이었지만, 이날은 종가 기준 6101조994억원이었다. 코스피와 코스피가 각각 5421조5546억원, 679조5452억원을 기록하면서다.

이날 HD현대그룹의 상장 계열사 시총도 200조원을 처음으로 넘어섰다. 2002년 현대그룹 계열 분리 이후 약 24년 만에 달성한 기록이다. 계열사별로는 HD현대중공업이 70조6389억원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, HD현대일렉트릭(47조776억원), HD한국조선해양(33조9003억원) 등도 함께 시총 200조원 달성을 이끌었다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "중동 상황의 협상 국면은 유지되고 있지만, 반도체와 전력기기 관련 강세가 이어지면서 이날 코스피는 장중 6600포인트를 돌파할 수 있었다"고 설명했다. 실제 이날 장을 이끈 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 전 거래일 대비 2.28%, 5.73% 올랐다. 전력기기 관련 종목인 효성중공업과 LS ELECTRIC은 각각 10.95%, 12.80% 급등했다.

한편, 이날 원·달러 환율은 전 거래일 대비 12원 내린 1472.5원에 마감했다.
김민혁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

이란 ‘핵 후순위·호르무즈 우선’ 제안…트럼프, 해상봉쇄 유지 속 전화 협상 압박

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수