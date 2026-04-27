매각 앞둔 이지스자산운용, 조갑주 전 대표 다시 전면에

clip20260427164519 0 조갑주 이지스자산운용 대표이사./이지스자산운용.

이지스자산운용의 조갑주 전 대표가 물러난 지 5년 만에 경영 일선에 복귀한다. 회사 매각 절차가 진행 중인 상황에서 핵심 주주의 대표 복귀가 향후 경영권 매각 과정에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.27일 업계에 따르면 이지스자산운용은 오는 28일 이사회를 열고 조 전 신사업추진단장을 대표이사로 선임할 예정이다.조 전 단장은 2011년 이지스자산운용에 합류한 뒤 2015년부터 2021년까지 대표이사를 맡았다. 대표직에서 물러난 이후에도 신사업추진단장으로 회사 주요 의사결정에 관여해 왔다.이지스자산운용은 조 전 단장 복귀와 관련해 "기관투자자 등 주요 이해관계자들과 긴밀히 소통하며 고객 자산 보호와 회사의 안정적 성장이 함께 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.일각에서는 조 전 단장의 복귀가 이지스자산운용 매각 절차와도 맞물려 있다고 보고 있다. 조 전 단장은 이지스자산운용 지분 약 12%를 보유한 핵심 주주다. 현재 이지스자산운용은 힐하우스인베스트먼트에 경영권을 매각하는 절차를 진행 중이다.통상 인수합병(M&A) 거래에서는 인수 절차가 마무리된 뒤 새 경영진이 꾸려지는 경우가 많기에 매각 절차 진행중 기존 핵심 주주가 대표이사로 복귀하는 것은 이례적이다. 매각 과정에서 조직 안정과 기관투자자 신뢰 관리가 중요해진 만큼 조 전 단장이 직접 경영 전면에 나선 것으로 풀이된다.다만 조 전 단장은 지분 매각과 관련한 사항은 주주대표에게 일임하고 매각 절차가 진행되는 동안 회사 주요 사업에 공백이 생기지 않도록 경영 안정에 집중한다는 입장이다.