구글, 세계 최초로 서울에 ‘AI캠퍼스’ 개설…李 “‘AI 허브 설립’ 함께 하자”

'알파고 아버지' 허사비스 구글 딥마인드 대표 접견

이재명 대통령, 구글 딥마인드 CEO 접견 0 이재명 대통령이 27일 청와대에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)를 접견하고 있다. /연합뉴스

허사비스 CEO가 선물한 바둑판 0 이재명 대통령에게 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 27일 선물한 바둑판. 2016년 알파고 대국 10주년을 기념해 이세돌 9단과 허사비스 CEO가 서명한 바둑판이다./제공=청와대

구글이 세계 최초로 한국에 인공지능(AI) 캠퍼스를 설립하고 국내 학계·스타트업과의 협력을 강화한다.연내 서울 강남에 조성되는 '구글 AI 캠퍼스'는 AI를 활용해 첨단바이오, 미래에너지, 피지컬AI, 우주 분야 등의 국가적 난제를 해결해 연구 생산성을 높이는 국가 AI 연구 프로젝트 'K-문샷'의 핵심 인프라로 활용될 전망이다. 정부와 구글은 공동연구와 인재 양성, 안전 분야까지 포괄하는 AI 전방위 협력 체계를 구축한다는 방침이다.이재명 대통령은 27일 오후 청와대에서 바둑 AI '알파고'를 만든 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표(CEO)를 만나 AI 협력 방안을 논의했다. 허사비스 대표는 지난 2016년 알파고가 이세돌 9단을 상대로 4승 1패를 거둔 '알파고 대국' 10년을 계기로 방한했다.특히 이 대통령은 우리 정부가 추진 중인 '글로벌 AI 허브 설립' 프로젝트를 소개하며 "딥마인드가 이 여정의 핵심 파트너로 함께 해달라"고 당부했고, 허사비스 대표는 "구글도 이 사업에 적극 참여할 기회를 갖길 원한다"고 화답했다고 김용범 청와대 정책실장이 춘추관 브리핑에서 전했다.김 실장은 "구글 AI 캠퍼스는 전 세계 처음으로 한국에 문을 여는 것으로 그 의미가 적지 않다"고 전했다. 또 김 실장은 AI 센터에 10명 이상의 구글 인력 파견을 요청했고 허사비스 대표가 즉석에서 동의했다고 밝혔다.김 실장은 "이 대통령은 AI가 가져올 실업 문제와 일자리 대책을 말했고, 허사비스 대표는 일자리 정의, 부의 재분배를 고민하는 새로운 경제모델이 필요하다는 의견을 제시했다"고 소개했다.이 대통령이 "AI 시대인 지금이야말로 기본소득이 필요한 거 아니냐"고 묻자 허사비스 대표는 "주택 교육 건강서비스 등 기본적 서비스를 국가가 제공하되 자본시장 원리를 접목해야 한다는 것도 추가했다"고 김 실장은 전했다.이 대통령과 허사비스 대표는 '가드레일'이라고 불리는 AI 안전장치, 범용 인공지능 AGI 시대 등에 대한 이야기도 나눴다.김 실장은 "면담 말미에 이 대통령이 10년 전 알파고 대국으로 대한민국과 함께 AI 시대의 서막을 열었던 것처럼 앞으로 10년, 20년 후 모두를 위한 AI라는 빛나는 미래를 함께 열어가기 기대한다고 했다"고 전했다.이날 과기정통부와 구글 딥마인드는 10년 전 알파고 대국이 열린 서울 포시즌스호텔에서 AI 캠퍼스 설립 등 과학기술 AI 공동연구, AI 인재 양성, 책임 있는 AI 활용 등 양측 협력 내용이 담긴 양해각서(MOU)를 체결했다.