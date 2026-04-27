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與, 이광재·김용남·김남국 전략공천…김용 공천 배제

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심준보 기자

승인 : 2026. 04. 27. 18:35

하남갑-이광재·평택을-김용남·안산갑-김남국 경기 3곳 확정
이광재, 조국 대표와 대결…"보수·중도 확장성 좋은 후보"
"하정우, 李에 사의 표명…곧 입당 절차 공천 절차 진행"
김남국-24
아시아투데이 이병화 기자 = 김남국 더불어민주당 대변인이 지난 9일 국회 소통관에서 6·3 지방선거와 동시에 실시되는 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마선언 기자회견을 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다.
더불어민주당이 27일 전략공천관리위원회와 최고위원회를 열고 경기 하남갑에 이광재 전 강원도지사, 평택을에 김용남 전 의원, 안산갑에 김남국 전 의원을 전략공천하기로 했다.

조국 조국혁신당 대표가 출마를 선언해 이목이 쏠린 경기 평택을 지역엔 국민의힘·개혁신당 출신인 김용남 전 의원을 투입했다. 강준현 수석대변인은 "합리적·개혁적 보수의 대표 인사"라며 "대선 과정에서 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 했다"고 설명했다. 조승래 사무총장은 김 전 의원과 조 대표와의 맞대결에 대한 일각의 지적에 대해 "부적절하다고 생각하지 않는다"며 "보수·중도 확장성 측면에서 당선 가능성이 좋은 후보로 판단했다"고 밝혔다.

추미애 경기지사 후보의 지역구였던 하남갑에는 이광재 전 지사를 배치했다. 강 수석대변인은 "당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 중량감 있는 정치인"이라며 "GTX 연장 등 묵직한 지역 국책 사업을 중앙과 직결해 속도감 있게 해결할 적임자"라고 평가했다. 안산갑에는 대통령실 국민디지털소통비서관을 역임한 김남국 전 의원을 공천했다.

반면, 출마 여부가 주목받던 김용 전 민주연구원 부원장은 최종 공천 배제됐다. 이연희 전략공관위 간사는 "검찰 조작 기소 피해자로서 기회를 줘야 한다는 의견도 있었으나, 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 판단해 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다"고 했다. 이어 "김 전 부원장을 만나 전후 사정을 잘 설명했다"며 "앞으로 선당후사의 결단을 기대한다"고 말했다.

한편, 출마설이 거론되는 하정우 대통령실 수석은 당 영입 절차를 밟을 예정이다. 조 사무총장은 "어제 당 대표가 직접 만나 출마를 위한 마지막 대화를 나눴다"며 "조만간 사의가 수리되면 입당 및 공천 절차를 진행하게 될 것"이라고 말했다.
심준보 기자

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