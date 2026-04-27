닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

우미건설, 심우건설 흡수합병…3년새 자회사 절반으로 감소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008708

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 04. 27. 18:51

1
우미건설의 엘리베이터 디자인 콘셉트 디 인피닛 챔버 후면 이미지.
우미건설이 다시 한번 자회사를 줄이며 구조조정을 이어 나갔다. 구조조정을 진행한 덕분에 실적을 끌어올리는 데 성공했다.

27일 업계에 따르면 우미건설은 기업경쟁력 강화 및 기업운영의 효율화를 위해 지난해 7월 말 심우건설을 흡수합병했다. 지난해 6월 10일자로 심우건설과 합병계약을 체결한 것을 고려하면 1개월 15일 만이다,

우미건설의 구조조정은 이번이 처음은 아니다. 우미건설은 2022년 우미그룹 지배구조 개편 당시 우미개발의 인적분할을 거쳐 떼어 낸 사업부문을 인수했다. 이후 구조조정을 본격화했다.

당시 업계에선 정부가 벌떼입찰 행위를 통해 공공택지를 받은 건설사들을 대상으로 강도 높은 조사를 진행키로 하자, 우미건설도 자회사를 발 빠르게 정리한 것으로 분석하고 있다. 조사 대상에 놓인 건설사들도 자회사들도 정리했기 때문이다.

우미건설이 최근 3년간(2023~2025년) 구조조정으로 정리한 자회사는 총 10곳이다. 연도별 구조조정업체를 보면 △우신건설·선우산업·더블유엠건설·중림건설·우미자산관리 등 총 5곳(이상 2023년) △우미종합건설·강한건설·상아건설·우미대한제33호위탁관리부동산투자회사 등 총 4곳(이상 2024년) △심우건설(2025년) 등이다.

2023년 명일건설, 청파건설을 새롭게 종속기업으로 포함시켰지만, 결과적으로 종속기업이 14곳(2024년)에서 7곳(2025년)으로 줄었다.

이 같은 노력에 수익성이 가파르게 늘어났다다. 실제 연결기준 매출은 1조3524억원(2023년)에서 1조8053억원(2025년)으로 33.5% 늘었다. 같은 기간 동안 영업이익은 822억원에서 2490억원으로 202.9% 급증했다. 순이익은 354억원에서 1627억원으로 359.6% 급증했다. 원가율이 87.6%에서 79.3%로 개선된 영향이 컸다. 부채비율은 87.4%에서 59.9%로 개선됐다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

이란 ‘핵 후순위·호르무즈 우선’ 제안…트럼프, 해상봉쇄 유지 속 전화 협상 압박

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

“TC 본더 자신감”…곽동신 한미반도체 회장, 30억 규모 자사주 취득 완료

하정우 부산 북갑·전은수 아산을 출마 가닥…‘靑 차출’ 본격화

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수