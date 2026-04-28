닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학

‘마영전’ 이은석 PD, 크래프톤 합류…신규 프로젝트 검토 단계

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428001603058

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 04. 28. 16:16

이은석 PD 영입으로 개발력 강화
26개 신작 파이프라인 합류 예고
이은석 프로듀서.
크래프톤이 넥슨 출신 이은석 프로듀서를 영입했다. 다만 합류 이후 구체적인 개발 프로젝트는 아직 정해지지 않았으며 신규 기획을 중심으로 방향을 검토 중이다.

28일 게임업계에 따르면 이은석 프로듀서는 지난 2월 크래프톤에 합류했다. 크래프톤 내부에서 이은석 프로듀서가 입사 이후 담당 타이틀은 확정되지 않았다. 일각에서 특정 IP 기반 프로젝트 투입 가능성이 제기됐으나, 현재는 별도의 개발 과제 없이 다양한 신작 아이디어를 검토하는 단계로 전해졌다.

크래프톤은 현재 다양한 장르의 신작 프로젝트를 총 26개 가동하고 있다. 1세대 게임 개발자로서 굵직한 타이틀을 총괄해 온 이은석 프로듀서가 크래프톤의 방대한 신작 라인업 중 어디서 활약하게 될지 업계의 시선이 모이고 있다.

이 프로듀서는 2000년대 초반부터 활동한 개발자로 손노리를 거쳐 넥슨에서 ‘마비노기’ 개발을 주도했다. 이후 ‘마비노기 영웅전’ 프로듀서를 맡으며 액션성과 물리 기반 전투를 앞세운 작품을 선보였고 해당 타이틀은 2010년 대한민국 게임대상에서 6개 부문을 수상했다.

이후 ‘듀랑고: 잃어버린 섬’, ‘워헤이븐’ 등을 총괄한 뒤 2025년 11월 넥슨을 떠났다.



성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 아마존 ‘배터리 수주’ 눈앞…수천억 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

李 “우리 군사력 세계 5위…왜 외국군에 의존하나”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈