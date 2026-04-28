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제이시스메디칼, 태국 ‘ICLAS 2026’ 참가…동남아 에스테틱 시장 공략

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장안나 기자

승인 : 2026. 04. 28. 16:18

고주파 ‘덴서티’·초음파 ‘리니어지’ 등 주력 라인업 선보여

제이시스메디칼은 태국 방콕에서 개최된 국제 학술대회 ‘ICLAS 2026’에 참가해 자사 제품을 알리며 태국 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

글로벌 메디컬 에스테틱 전문 기업 제이시스메디칼이 지난 23일 태국 방콕에서 개최된 국제 레이저·미용성형 학술대회 ‘ICLAS 2026’에 참가해 현지 시장 판로 확대에 나섰다고 밝혔다.

 

ICLAS는 국내 주요 미용 성형 학회들이 연합해 주최하는 학술 행사로, 아시아 태평양 지역 의료진이 참여해 최신 미용 성형 트렌드와 기술력을 공유하는 자리다. 올해는 ‘층을 넘어선 시너지와 재생의 기작’을 슬로건으로 내걸고 전 세계 의료 전문가들의 정보 교류가 진행됐다.

 

제이시스메디칼은 이번 행사에서 주력 제품인 고주파(RF) 리프팅 장비 ‘덴서티’와 초음파(HIFU) 시스템 ‘리니어지’를 전시했다. 업체 측은 별도의 전시 공간을 마련해 기기 시연과 기술 설명을 진행하는 한편, SNS 인증 이벤트 등 참관객 접점을 넓히는 소통 마케팅을 병행했다.

 

현장에서는 국내 메디컬 기기에 대한 아시아 시장의 높은 선호도를 확인했으며, 제품 성능에 대한 의료 관계자들의 구체적인 피드백이 이어진 것으로 알려졌다.


 

제이시스메디칼 관계자는 “이번 학술대회를 통해 동남아 시장 내 브랜드 인지도를 제고하고 제품의 기술적 경쟁력을 입증했다”며 “향후 글로벌 의료계와의 학술 교류를 강화하고 국가별 맞춤형 영업 전략을 통해 태국 및 주변 동남아시아 시장 점유율을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

장안나 기자

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