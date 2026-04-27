당정, 5부제 동참 車보험료 최대 2% 할인… 1700만대 혜택

차량 2·5부제에 동참한 차주의 자동차 보험료를 연간 2% 할인해주는 특약상품이 출시된다. 혜택은 이달 1일부터 소급 적용된다. 이날 서울 종로구 한 공영주차장에 5부제 관련 안내판이 놓여 있다. /연합