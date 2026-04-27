경기 찾은 鄭 ‘추미애 띄우기’… 국회 지킨 張 ‘대여투쟁 강화’

정청래 더불어민주당 대표(가운데)가 27일 경기도 안성시 김보라 안성시장 후보(왼쪽) 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 추미애 경기도지사 후보. /연합

정청래 더불어민주당 대표가 27일 6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 경기도를 찾아 민생 행보에 나서며 수도권 후보 지원에 힘을 실었다. 반면 장동혁 국민의힘 대표는 국회에서 공식 회의를 주재하며 정부·여당을 겨냥한 공세 메시지에 집중했다.





정 대표는 이날 경기도 안성시에서 현장 최고위원회의를 열고 추미애 경기지사 후보와 3선에 도전하는 김보라 안성시장 후보를 치켜세웠다. 민주당 지도부는 경기지사 선거는 물론 국회의원 재보궐선거가 치러지는 평택을·안산갑·하남갑에서도 승리하겠다는 의지를 드러냈다.





정 대표는 "오늘 추미애 경기도지사 후보와 안성에서 3선 시장에 도전하는 김보라 후보도 함께했다"며 "두 분 모두 민주당을 대표하는 여성 인재로, 오랜 시간 현장에서 실력과 진정성을 증명해 온 분들"이라고 말했다.





이어 "추 후보는 더 이상 설명이 필요 없을 정도로 원칙과 소신으로 민주주의를 지켜온 정치인"이라며 "'추다르크'로서 민주당의 여성 지도자를 상징하는 역할을 해왔고, 늘 변함없이 민주당의 정체성과 민주개혁 진영의 승리를 위해 앞장서 온 데 대해 감사드린다"고 밝혔다.





김 후보에 대해서는 "김보라 시장이 안성시정을 맡으면서 안성이 괄목할 만한 변화를 이뤘다"며 "여성 기초단체장도 잘할 수 있다는 것을 몸소 보여준 민주당의 소중한 인재"라고 평가했다. 또 "김 후보는 4년 전 경기도 최초의 여성 재선 시장이라는 새로운 역사를 쓰며 많은 시민들께 자부심을 안겼다"고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 송언석 원내대표, 장 대표, 신동욱 최고위원. /송의주 기자 songuijoo@

장동혁 대표는 민주당 내에서 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장에 대한 공천 요구가 나오는 것과 관련해 공세 수위를 끌어올렸다. 장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김용은 침묵을 대가로 공천을 겁박하는 것"이라며 "범죄자 입에 꼼짝 못 하고 끌려다니는 대통령과 집권여당을 국민께서 반드시 심판해 주실 것"이라고 했다. 다만 민주당은 이날 오후 김용 전 부원장을 공천에서 배제했다.





아울러 장 대표는 이날 페이스북을 통해 경찰이 김병기 의원의 13가지 의혹 사건 수사를 원점에서 재검토하기로 했다는 보도를 언급하며 "대통령 바꿨더니 나라가 졸지에 범죄자 특혜 공화국이 돼버렸다"고 비판했다.





박성훈 수석대변인은 논평에서 "영장 신청을 앞둔 긴박한 시점에 이뤄진 이번 (재검토) 결정은 상식적으로 납득하기 어려우며, 외부의 부당한 관여나 압력은 없었는지 강한 의구심을 지울 수 없다"고 지적했다. 또 "지금 경찰의 태도는 '이재명 정권의 호위무사' 그 이상도 이하도 아니다. 권력자의 뒤나 닦아주는 '견찰'(犬察)의 길을 고집한다면, 결국 국민의 준엄한 폐기 처분을 피할 수 없을 것"이라며 "즉시 김 의원에 대한 신병 처리 결론을 내라"고 했다.