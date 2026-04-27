해군·해병대, 포항서 합동상륙훈련… “유·무인 전력 실전 검증”

26일 경북 포항 일대에서 열린 2026년 전반기 합동상륙훈련에서 고속상륙정(LSF)과 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV)가 결정적행동에 앞서 예행연습을 하고 있다. /제공=해병대사령부