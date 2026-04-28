네이버, ‘AI탭’ 베타 출시…검색 넘어 ‘실행형 AI’로 진화

블로그·플레이스 등 생태계 활용…경쟁력 강화

예약 등 실행까지 연결되는 검색

상반기 중 전체 사용자로 서비스 범위 확대

1777329575415 0 네이버 AI탭 시작 화면과 서비스 진입점./네이버

1777329616221 0 AI탭이 사용자가 입력한 자연어 질의에 대해 복합적인 조건을 반영해 추천 제품을 제안하는 모습./네이버

네이버가 검색 서비스를 '대화형·에이전틱 AI' 중심으로 재편한다.네이버는 AI 검색 서비스 'AI탭'을 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 지난 27일 베타 출시했다. 이번 서비스는 사용자의 검색 의도와 맥락을 이해해 최적의 답변을 제공하고 대화를 통해 탐색을 확장하는 것이 특징이다. 사용자는 네이버 PC 메인 검색창, AI 브리핑 하단, 쇼핑·플레이스 통합검색 결과 등을 통해 AI탭을 경험할 수 있다. 네이버는 올해 상반기 내 전체 사용자 및 모바일 메인 검색창으로 적용 범위를 확대할 예정이다.AI탭은 일상적인 질문부터 고도화된 정보 탐색까지 폭넓은 질의를 정확하게 이해하고 답변한다. 예를 들어, '내일 여자친구와 뭐할까'와 같은 포괄적인 질문은 물론, '강남에서 카공하기 좋은 카페 중에 콘센트 있고, 좌석 넓다는 리뷰 많은 곳 추천해줘'와 같이 복합적인 요청에도 사용자 맥락을 반영한 답을 제시한다. 사용자는 이어지는 대화를 통해 원하는 정보를 구체화하며 탐색할 수 있다.특히 네이버는 자사 서비스 생태계와의 결합으로 경쟁력을 강화한다. 통합검색을 비롯해 쇼핑, 플레이스, 블로그, 카페 등 네이버 핵심 서비스간 연결성을 강화해 사용자가 여러 서비스를 오가며 정보를 찾는 과정을 줄이고, 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 지원한다. 또한 네이버 생태계에 축적된 도메인 특화 데이터와 사용자 경험 기반의 UGC(사용자 생성 콘텐츠)를 결합해 실행에 필요한 정보를 통합 제공함으로써, 이용자는 수많은 리뷰를 일일이 확인하지 않아도 빠르게 정보를 파악하고 효율적으로 의사결정을 내릴 수 있다.네이버는 베타 운영 기간 동안 확보한 멤버십 사용자 피드백을 바탕으로 상반기 정식 출시 시점에는 응답 속도를 최적화하고, 복잡한 조건의 연속 질의에도 보다 정교한 답변을 제공할 수 있도록 성능을 지속 개선할 예정이다. 또한 상반기 중 전체 사용자로 서비스 범위를 확대하고 모바일 메인 검색에도 적용할 계획이다. 향후에는 스마트렌즈와 연계한 멀티모달 검색 기능을 추가하고, AI가 선제적으로 탐색을 제안하는 형태로 고도화한다는 구상이다.최수연 네이버 대표는 "AI탭은 탐색에서 실행으로 자연스럽게 확장되는 네이버 검색 패러다임의 전환점"이라며 "쇼핑, 로컬 등 버티컬 서비스와의 연결을 강화해 일상 속 차별화된 AI 검색 경험을 제공하며, 궁극적으로 실행까지 연결되는 통합 에이전트를 지향해 나갈 것"이라고 밝혔다.