웹툰 엔터테인먼트, 미국 AI 아바타 기술 기업과 손잡았다

지니스와 전략적 파트너십 체결

창작자 동의 아래 캐릭터 3D 아바타 선봬

웹툰 엔터테인먼트x지니스(Genies) 파트너십 발표 0 웹툰 엔터테인먼트가 미국 AI 아바타 기술 기업 지니스와 손잡았다./웹툰 엔터테인먼트

네이버웹툰의 본사 웹툰 엔터테인먼트가 미국의 AI 아바타 기술 기업과 웹툰 캐릭터를 활용한 디지털 경험 서비스를 개발한다.27일(현지시간) 웹툰 엔터테인먼트는 미국 기업 지니스(Genies)와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이번 파트너십을 기반으로 독자가 단순히 웹툰을 감상하는 것을 넘어 웹툰 기반 디지털 캐릭터와 소통하고 세계관을 체험하는 '몰입형 팬 경험' 제공에 집중한다는 계획이다.웹툰 창작자들은 지니스와의 파트너십을 통해 본인 작품 속 캐릭터를 3D 아바타로 선보일 수 있게 된다. 첫 시범 적용 대상으로 인기 웹툰 '역대급 영지 설계사' '오늘만 사는 기사' '시월드가 내게 집착한다'가 창작자의 동의를 받아 선정됐다.창작자의 동의를 받은 웹툰 IP 속 캐릭터는 지니스의 AI 기술을 바탕으로 원작의 화풍과 개성을 살려 3D 아바타로 제작될 예정이다. 독자는 아바타와 소통하며 작품 관련 대화를 나누고 창작자가 직접 개발한 시나리오를 바탕으로 작품 세계관 너머의 이야기까지 즐길 수 있다.또한 독자는 작품 감상, 유료 회차 결제, 앱 접속 등의 다양한 활동을 통해 아바타를 꾸밀 수 있는 아이템을 획득할 수 있다. 향후 프리미엄 아이템을 도입해 창작자들에게 새로운 수익원이 될 수 있도록 할 예정이다.3D 디지털 아바타 기능은 연내 네이버웹툰 영어 플랫폼 '웹툰(WEBTOON)'에서 시범 서비스를 시작한다.김용수 웹툰 엔터테인먼트 프레지던트는 "이번 파트너십은 팬들에게 좋아하는 캐릭터와 깊이 상호 교감하는 몰입형 디지털 경험을 새롭게 제공하여 웹툰을 감상하는 방식을 한 차원 진화 시키는 중요한 터닝 포인트가 될 것"이라며 "모든 과정은 창작자의 동의를 바탕으로 원작의 가치를 훼손하지 않는 범위에서 진행한다"고 밝혔다.아카시 니잠(Akash Nigam) 지니스 CEO 및 창업자는 "웹툰 엔터테인먼트는 강력한 창작자 중심의 커뮤니티를 만들어왔고 이 커뮤니티 안에서 창작자와 팬들이 깊은 유대를 쌓아왔다"며 "팬들이 사랑하는 캐릭터를 디지털로 확장하고 이야기의 감상 경험을 확장할 수 있는 도구를 제공하게 되어 기쁘다"고 말했다.