DL이앤씨, 목동6단지 재건축 조합에 ‘아크로 목동 리젠시’ 단지명 제안

2173가구 규모…사업비 1조2129억원 추산

DL이앤씨 '아크로 목동 리젠시' 0 DL이앤씨가 서울 양천구 목동신시가지6단지 재건축 조합에 제시한 '아크로 목동 리젠시' 아파트 조감도./DL이앤씨

DL이앤씨가 서울 양천구 목동신시가지6단지(이하 목동6단지) 재건축 조합에 단지명 '아크로 목동 리젠시'를 제안했다.DL이앤씨는 지난 27일 이 같은 내용이 담긴 목동6단지 재건축 사업의 수의계약을 위한 입찰제안서를 제출했다고 28일 밝혔다.회사는 앞서 목동6단지 조합이 진행한 시공사 선정 입찰에 단독으로 참여하며 우선협상대상자 자격을 획득한 바 있다. 조합은 DL이앤씨 제안을 검토한 후 오는 6월 27일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이다.목동6단지는 재건축을 통해 지하 2층~지상 최고 49층, 14개 동, 2173가구 규모(조합 원안설계 기준)의 대단지로 탈바꿈할 계획이다. 사업비는 1조2129억원에 달한다.회사가 조합에 제안한 단지명은 '아크로 목동 리젠시'다. 오랜 시간 대한민국을 대표해 온 교육특구이자 명문 주거지라는 가치를 강조하고 목동의 새로운 시대를 여는 상징이자 기준이 되겠다는 의미를 담았다는 설명이다.DL이앤씨는 목동6단지 재건축 사업에 글로벌 설계 역량을 집약한 차별화된 제안을 내놨다. 세계적 건축 설계사와 조경·구조 분야 전문 기업들이 함께 참여한 통합 설계를 통해 단지 전반의 완성도를 끌어올렸다는 것이다.우선 글로벌 건축 디자인 그룹 JERDE와의 협업을 기반으로, 입체감과 상징성을 동시에 갖춘 외관 디자인을 구현했다. 단지 내 모든 세대가 한강 또는 안양천 조망이 가능하도록 배치했으며, 파노라마 조망을 극대화한 스카이라운지 등 특화 커뮤니티 공간도 함께 제시했다.조경 분야에서는 세계적인 조경 설계사 Martha Schwartz Partners(MSP)와 협력해 기존 계획 대비 녹지 비율을 크게 확대했다. 이를 통해 단지 전체를 고급 리조트 수준의 외부 공간으로 구성, 입주민이 일상 속에서도 차별화된 휴식 환경을 누릴 수 있도록 했다.주거 상품 측면에서도 변화를 꾀했다. 세대 평면을 개선해 펜트하우스와 복층형 듀플렉스, 광폭 테라스를 갖춘 특화 타입을 도입했으며, 저층 세대에는 전용 정원과 테라스를 적용해 공간 활용도를 높였다.이와 함께 커뮤니티 시설 규모를 기존 대비 대폭 확장하고, 실내 수영장과 패밀리 스파, 다이닝 공간 등 프라이버시와 품격을 강조한 시설을 계획해 하이엔드 주거단지에 걸맞은 라이프스타일을 제안했다.DL이앤씨 관계자는 "목동6단지는 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 함께 조망할 수 있는 목동신시가지 내 최고의 입지로 대체 불가능한 상징성과 희소가치를 갖고 있다"며 "DL이앤씨는 독보적 하이엔드 브랜드인 아크로가 가진 모든 역량을 총동원해 이번 제안을 준비했다"고 말했다.