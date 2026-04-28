북핵수석대표, NPT 평가회의서 “北, 비확산 체제의 시급한 과제”

러시아에 “北과 불법 군사협력 중단하고 비확산 책임 다하라”

군축·비확산·평화적 핵 이용 3대축 약속 재확인 촉구도

제11차 NPT 평가회의 기조발언 사진(1) 0 정연두 외교부 외교전략정보본부장이 27일(현지시간) 뉴욕 유엔 본부에서 NPT 평가회의 기조발언을 하고 있다./제공=외교부

정연두 외교부 외교전략정보본부장은 27일(현지시간) "북한은 핵비확산조약(NPT) 체제의 혜택을 누리고 탈퇴를 선언, 핵무기 개발을 공개적으로 지속한 유일한 사례로 비확산 체제에 대한 가장 시급한 과제"라고 강조했다.정 본부장은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제11차 NPT 평가회의의 기조연설을 통해 "북한(DPRK)의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 다시 주목해야 한다"며 이같이 밝혔다.정 본부장은 정부의 중단·축소·폐기의 3단계 북한 비핵화 방안을 언급하며 "북한이 우리의 진정성 있는 노력에 부응하고 NPT 및 관련 유엔 안전보장이사회 결의를 완전히 준수할 것을 촉구한다"고 강조했다.북한과 밀착하고 있는 러시아에 대해서도 "유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 북한과의 불법 군사협력을 중단하고 글로벌 비확산 체제를 보호하기 위한 책임을 다하라"고 촉구했다.정 본부장은 러우전쟁과 중동전쟁, 미국과 러시아 간의 핵군축 협정인 '신전략무기감축협정(New START)' 종료 등 불안한 국제 안보 상황 속에서 NPT 체제의 신뢰가 약화하고 있다는 점도 지적했다.정 본부장은 "분열이 심화되는 시기 모든 당사국은 조약 체결 당시의 정신으로 돌아가 군축, 비확산, 평화적 핵 에너지 이용이라는 3대축에 대한 약속을 재확인해야 한다"며 "군축과 핵무기 경쟁 중단 및 신뢰구축을 위해 대화를 추구해야 하는 핵보유국의 특별한 책임을 상기시켜야 한다"고 강조했다.특히 '포괄적핵실험금지조약'(CTBT), '무기용핵물질생산금지조약'(FMCT), 핵군축을 위한 '스톡홀름 이니셔티브', '국제 핵군축 검증 파트너십'(IPNDV) 등의 틀을 통한 군축 논의가 이뤄질 수 있도록 적극 지지, 지원할 것이라는 입장도 밝혔다.또 정 본부장은 '원자력 르네상스' 시대에 들어선 지금 각 당사국들이 비확산 및 안전조치를 준수하고 원자력의 평화적 이용을 통한 혜택을 향유해 나가기를 기대한다고 말했다.한편 NPT는 1970년 발표된 국제 핵군축 및 비확산 체제의 초석이 되는 국제조약으로 우리나라는 1975년 가입했다. 국제사회는 NPT 조약의 이행점검을 위해 5년마다 평가회의를 개최하고 있다. 이번 평가회의는 내달 22일까지 뉴욕 유엔 본부에서 열린다.