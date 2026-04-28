김현국 소창 한시연구소장, 소창의 한시 작법 출간

한시 0 도서 한시창작 방법/필경재

출판 0 도서 한시창작 방법/필경재

출판사 필경재가 한시 창작 방법을 체계적으로 정리한 안내서 소창의 한시 작법을 출간했다고 27일 밝혔다.이 책은 기존에 경험과 전통에 의존해 전수되던 한시 창작 방식을 분석하고 구조적 원리를 중심으로 정리한 것이 특징이다. 기초 용어 정의부터 문장 구성 방식까지 단계적으로 설명해 초보자도 이해할 수 있도록 구성됐다.저자 김현국은 영어교육학 전공자로 이후 한학을 공부해 한국학중앙연구원 청계서당 과정을 수료하고 성균관대학교 한문학과에서 석사 학위를 취득했다. 현재 매헌기념관에서 한시 창작 강의를 진행하고 있다. 저자는 강의 경험을 바탕으로 학습자들이 어려움을 겪는 부분을 중심으로 내용을 구성했다고 설명했다.책에서는 한시 창작의 주요 개념으로 꼽히는 평측 구조를 포함해 기존에 명확히 설명되지 않았던 이론들을 정리했다. 특히 글자 배열과 운용 방식의 규칙을 체계적으로 설명하고, 창작 과정에서 활용할 수 있는 실전 가이드를 제시한다.또한 △염법(가새염·몽상염·상체염) 개념 정리 △평측 적용 범위 재해석 △고평 및 요체 적용 위치 설명 △운목·운통 등 운용 체계 정리 △초보 창작자가 주의해야 할 오류 유형 제시 등 내용을 포함하고 있다.출판사 측은 "한시 창작의 구조를 체계적으로 이해할 수 있도록 돕는 입문서"라며 "전공자는 물론 일반 독자도 활용할 수 있는 실용적인 안내서를 목표로 했다"고 설명했다.