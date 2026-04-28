GS건설, 서울 성수동서 ‘자이’ 팝업관 2주 간 운영…브랜드 체험 극대화

GS건설 0 GS건설이 다음 달 1일부터 15일까지 서울 성동구 일대에서 한시적으로 운영하는 자사 아파트 브랜드 '자이' 브랜드 팝업관 내부./GS건설

GS건설이 서울 성동구 일대에서 자사 아파트 브랜드 자이(Xi)의 체험관을 운영한다.GS건설은 다음 달 1일부터 15일까지 서울 성수동에 브랜드 팝업관을 마련한다고 28일 밝혔다.서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회와 연계한 '당신의 영감을 찾아서 (Find Your Inspiration)' 캠페인이다. 단순한 주거 공간을 넘어 고객에게 다양한 경험을 제공하는 플랫폼으로 확장한다는 자이(Xi)의 브랜드 전략을 반영해 기획됐다는 설명이다.팝업관에는 자이 특화 설계가 적용된 주거 공간과, 웰니스 커뮤니티 영상관, 다양한 체험존 등이 들어선다. 고객은 이곳에서 자이가 제안하는 미래 주거 콘셉트를 경험할 수 있다.아울러 GS건설은 이번 서울국제정원박람회 기업동행 정원에 자이(Xi)의 조경철학을 담아낸 '엘리시안 포레스트'를 조성한다. 방문객들이 자연스럽게 자이 브랜드 팝업관으로 이동할 수 있도록 해 보다 많은 고객에게 브랜드 방향성을 알린다는 계획이다.GS건설 관계자는 "주거 공간에 대한 고객의 기대가 다양해지고 있는 만큼, 단순한 공급을 넘어 새로운 주거 경험을 제안하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 가치를 전달할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.