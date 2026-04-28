닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

GS건설, 서울 성수동서 ‘자이’ 팝업관 2주 간 운영…브랜드 체험 극대화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008809

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 04. 28. 09:55

GS건설
GS건설이 다음 달 1일부터 15일까지 서울 성동구 일대에서 한시적으로 운영하는 자사 아파트 브랜드 '자이' 브랜드 팝업관 내부./GS건설
GS건설이 서울 성동구 일대에서 자사 아파트 브랜드 자이(Xi)의 체험관을 운영한다.

GS건설은 다음 달 1일부터 15일까지 서울 성수동에 브랜드 팝업관을 마련한다고 28일 밝혔다.

서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회와 연계한 '당신의 영감을 찾아서 (Find Your Inspiration)' 캠페인이다. 단순한 주거 공간을 넘어 고객에게 다양한 경험을 제공하는 플랫폼으로 확장한다는 자이(Xi)의 브랜드 전략을 반영해 기획됐다는 설명이다.

팝업관에는 자이 특화 설계가 적용된 주거 공간과, 웰니스 커뮤니티 영상관, 다양한 체험존 등이 들어선다. 고객은 이곳에서 자이가 제안하는 미래 주거 콘셉트를 경험할 수 있다.

아울러 GS건설은 이번 서울국제정원박람회 기업동행 정원에 자이(Xi)의 조경철학을 담아낸 '엘리시안 포레스트'를 조성한다. 방문객들이 자연스럽게 자이 브랜드 팝업관으로 이동할 수 있도록 해 보다 많은 고객에게 브랜드 방향성을 알린다는 계획이다.

GS건설 관계자는 "주거 공간에 대한 고객의 기대가 다양해지고 있는 만큼, 단순한 공급을 넘어 새로운 주거 경험을 제안하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 가치를 전달할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

개인정보위 보안평가, 1년만 유출 사고 없으면 ‘보통’…털려도 ‘낙제점’ 면해

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

백악관기자단 만찬 총격범 앨런, 트럼프 암살미수 혐의 기소…경호 차단 속 접근 허용 논란

지금 뜨는 뉴스

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다