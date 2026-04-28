“일상 속 실천…ESG 확산 목적” 금호건설, 그린도브 챌린지 시즌2 성료

1 0 그린도브챌린지 시즌2에 참여한 임직원 모습.

금호건설은 지난 13~24일 임직원과 함께하는 친환경 캠페인 '그린도브 챌린지 시즌2'를 진행했다고 28일 밝혔다.그린도브 챌린지는 환경을 의미하는 그린(Green)과 임직원 기부 캠페인 도브(DOVE)를 결합한 프로그램이다. 이번 챌린지는 임직원들이 일상 속에서 실천할 수 있는 친환경 활동을 통해 환경·사회·지배구조(ESG) 문화를 확산시키기 위해 마련됐다.이번 시즌2에서는 △머그컵·텀블러 사용 △계단 이용 △잔반 제로 등 개인 미션과 함께 △플로깅(환경정화 활동) △단체 잔반 제로 실천 등 팀 단위 미션으로 구성해 참여도를 높였다. 사무실 소등으로 에너지를 절감하는 '어스아워 챌린지'를 운영했다.모바일 애플리케이션을 활용한 미션 인증과 포인트 적립 방식을 도입해 임직원들이 참여할 수 있도록 유도했다.회사는 우수 참여자 및 팀을 대상으로 포상을 제공하는 등 참여 동기를 높이는 장치도 마련했다. 개인별 미션 수행뿐만 아니라 단체 미션을 통한 협업 요소를 더해 조직 내 ESG 실천 문화를 확산시키고 있다.이번 챌린지 외에도 '1산1거리1하천 환경 정화활동'과 'DOVE's 캠페인' 등을 통해 ESG 경영을 지속 실천 중이다. 급여 끝전 모으기와 사내 플리마켓 등을 통해 조성된 기부금은 결식 아동 및 재난 이재민 지원 등에 활용되고 있다.한편 지난해 진행된 그린도브 챌린지 시즌1에서는 총 4620건의 친환경 활동이 실천되며 약 439㎏의 이산화탄소를 줄이는 성과를 거뒀다.