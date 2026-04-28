李 “산재 근절, 국민주권정부 국정과제…삶의 터전 죽음의 현장 안돼“

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-3226> 0 이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 28일 산업재해노동자의 날을 맞아 "산재 근절은 국민주권정부의 주요 국정과제"라며 "안전에 기반한 지속 가능한 성장은 결코 흔들릴 수 없는 핵심 원칙"이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 자신의 페이스북을 통해 "일터에서 돌아오지 못한 모든 노동자를 마음 깊이 추모한다. 유가족께 깊은 위로를 전하고, 치료와 재활 중인 분들의 빠른 쾌유를 기원한다"며 이같이 말했다.이 대통령은 산재 감소 흐름을 언급하면서도 경각심을 재차 강조했다. 그는 "정부 노력과 노·사 협력으로 올해 1분기 산재 사망자가 전년 대비 17.5% 감소하는 등 변화가 나타나고 있다"면서도 "지켜내지 못한 생명의 무게 앞에서 아직 갈 길이 멀다"고 했다.이어 "더 이상 삶의 터전이 죽음의 현장이 되지 않도록 가능한 모든 수단을 동원하겠다"며 "법과 제도를 빈틈없이 정비해 반복되는 비극을 막겠다"고 강조했다.이 대통령은 또 "산재 사망률 OECD 1위라는 오명 앞에서 세계 10위 경제 대국이라는 성취는 자랑이 될 수 없다"며 "안전한 일터에서 이뤄진 성장이야말로 국민 행복을 담보하는 지속 가능한 성장"이라고 밝혔다.그러면서 "산업재해노동자의 날이 애도를 넘어 안전을 다짐하는 날로 자리 잡을 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.