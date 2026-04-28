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건설·부동산 업계소식

현대건설 “S&P 글로벌 ESG 평가서 ‘건설업 세계 1위’ 달성”

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 28. 10:05

현대건설 계동사옥(최신 버전)
현대건설 계동사옥 모습.
현대건설은 지난 27일 S&P 글로벌이 발표한 지속가능경영 평가(CSA) '다우존스 최상위 지수(DJ BIC)에서 건설업 부문 세계 1위를 달성했다고 28일 밝혔다.

DJ BIC는 기존 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)를 새롭게 개편된 평가 지수다. S&P 글로벌에서 전 세계 시가총액 기준 상위 2500개 기업 중 지속가능성 평가 상위 10%를 선정한다.

현대건설은 세계, 아시아, 한국으로 평가 대상이 나뉜 지수에서 국내 건설사 중 유일하게 16년 연속 모든 지수에 이름을 올렸다. 동시에 S&P 글로벌 지속가능경영 평가 우수기업 명단인 'Yearbook 2026' Top 10%에 선정됐다.

회사는 △기타 간접 배출(Scope 3) 관리 체계 △전사적 ESG IT 시스템 구축 △지속가능성 내부 통제 체계 확충 △자회사 환경·사회·지배구조(ESG) 데이터 포함 공개 등을 통해 ESG 경영 기조를 강화하고 있다.

이 같은 성과는 국내외 평가기관을 통해 인정받고 있다. 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서 8년 연속 통합 A등급을 유지하고 있으며, 글로벌 투자 지표로 활용되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가와 탄소정보공개 프로젝트(CDP)에서도 각각 A등급을 획득했다.

앞으로도 재생에너지 전환 가속화, 친환경 기술 개발, 공급망 ESG 관리 강화 등 지속가능한 성장 전략을 앞세워 글로벌 투자자와 이해관계자들의 신뢰를 공고히 할 계획이다.

현대건설 관계자는 "글로벌 건설 리더로서 탄소중립 실현과 사회적 가치 창출에 앞장서며 인류의 지속 가능한 미래를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
이수일 기자

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