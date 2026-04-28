“효율성 입증되면 현장 적용” IPARK현대산업개발, 기술제안공모전 개최

1 0 2026 IPARK 기술제안공모전 포스터.

IPARK현대산업개발은 중소기업과의 상생협력을 확대하고 미래 건설산업을 선도하기 위해 '2026 IPARK 기술제안공모전'을 개최한다고 28일 밝혔다.2020년부터 시작해 올해로 다섯 번째를 맞은 기술제안공모전은 혁신적인 기술을 발굴해 건설산업의 경쟁력을 높이고, 중소기업과의 동반성장을 도모하기 위해 마련된 제도다. 현장에 새로운 가치를 창출할 수 있는 기술에 대한 아이디어가 있다면 누구나 참여할 수 있다.선정된 기술은 선행 테스트를 통해 효율성이 입증되면 현장에 적용할 수 있도록 사업화 기회를 부여받는다. 평균 70여 건의 접수가 진행되는데, 지난 제4회 HDC 기술제안공모전에서 수상한 유진기업의 라텍스 누름 콘크리트는 시공 품질 혁신을 입증하며 IPARK현대산업개발의 전국 현장에 확대 적용 중이다.주요 모집 분야는 △신기술·신공법 △스마트 건설(DX·AX)이다. 현장에 적용할 수 있는 모든 기술을 대상으로 한다. 구체적으로 신기술·신공법 분야에는 시공, 품질, 안전 관리를 비롯한 전 분야가 포함되며, 스마트 건설에는 인공지능(AI), 빅데이터, IT, 플랫폼, 드론, 사물인터넷(IoT), 센서, 건물정보모델링(BIM) 등이 해당한다.서류 접수는 5월 25일까지 IPARK현대산업개발 공식 홈페이지에서 가능하다. 이후 5월 1차 심사, 6월 2차 심사, 7월 PT 심사를 거쳐 8월 최종 선정 및 시상을 진행한다.우수 제안으로 선정된 기업에는 현장 실증(PoC)을 할 수 있는 성과공유제 기회를 제공하며, 성과 입증 시 보상이 부여된다. 또한 현장 실증 결과에 따라 향후 협력사 등록, 구매 계약 체결과 같은 실질적인 사업화 혜택을 받을 수 있다.