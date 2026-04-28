닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

“계약이행증권 면제 등 혜택” 롯데건설, 우수 파트너사 92곳 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008832

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 04. 28. 10:21

이미지
롯데건설 본사 전경.
롯데건설이 28일 오후 서울 광진구에 위치한 르엘캐슬 갤러리에서 '2026년 우수 파트너사 시상식'을 열고 92곳을 시상한다.

회사는 이번 시상식을 통해 현장의 안전, 품질, 공사기간 준수를 위해 최선을 다한 파트너사에 감사의 마음을 전달했다.

대상으로 선정된 파트너사 3곳에는 계약 우선 협상권이 제공된다. 또한 최우수 파트너사 8곳, 우수 파트너사 81곳에는 각각 3000만원, 500만원의 포상금이 지급된다.

올해는 시공 75곳, 안전 10곳, 고객서비스(C/S) 3곳, 품질 4곳 등 4개 분야에서 우수한 성과를 낸 92곳을 선정했다.

안전 분야에서는 지난해보다 4곳이 늘어난 총 10곳을 선정했으며, 하반기에도 안전 우수 파트너사 10곳을 추가 선정해 포상할 예정이다.

이번에 선정된 우수 파트너사들에게는 △계약이행증권 면제 △자금 지원(무이자 대여금 및 동반성장 펀드) △입찰 기회 확대 등 다양한 경영 지원 혜택이 제공된다.

오일근 롯데건설 대표는 "어려운 경영환경 속에도 묵묵히 최선을 다해 준 파트너사의 헌신에 깊이 감사드리며, 앞으로도 안전과 품질 향상을 위해 상생 협력을 이어 나가겠다"고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 국제유가 및 주요 원자재 상승에 따른 파트너사들의 부담을 줄여주기 위한 금융지원 프로그램도 진행할 예정이다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

개인정보위 보안평가, 1년만 유출 사고 없으면 ‘보통’…털려도 ‘낙제점’ 면해

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

백악관기자단 만찬 총격범 앨런, 트럼프 암살미수 혐의 기소…경호 차단 속 접근 허용 논란

지금 뜨는 뉴스

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다