“계약이행증권 면제 등 혜택” 롯데건설, 우수 파트너사 92곳 선정

이미지 0 롯데건설 본사 전경.

롯데건설이 28일 오후 서울 광진구에 위치한 르엘캐슬 갤러리에서 '2026년 우수 파트너사 시상식'을 열고 92곳을 시상한다.회사는 이번 시상식을 통해 현장의 안전, 품질, 공사기간 준수를 위해 최선을 다한 파트너사에 감사의 마음을 전달했다.대상으로 선정된 파트너사 3곳에는 계약 우선 협상권이 제공된다. 또한 최우수 파트너사 8곳, 우수 파트너사 81곳에는 각각 3000만원, 500만원의 포상금이 지급된다.올해는 시공 75곳, 안전 10곳, 고객서비스(C/S) 3곳, 품질 4곳 등 4개 분야에서 우수한 성과를 낸 92곳을 선정했다.안전 분야에서는 지난해보다 4곳이 늘어난 총 10곳을 선정했으며, 하반기에도 안전 우수 파트너사 10곳을 추가 선정해 포상할 예정이다.이번에 선정된 우수 파트너사들에게는 △계약이행증권 면제 △자금 지원(무이자 대여금 및 동반성장 펀드) △입찰 기회 확대 등 다양한 경영 지원 혜택이 제공된다.오일근 롯데건설 대표는 "어려운 경영환경 속에도 묵묵히 최선을 다해 준 파트너사의 헌신에 깊이 감사드리며, 앞으로도 안전과 품질 향상을 위해 상생 협력을 이어 나가겠다"고 말했다.한편 롯데건설은 최근 국제유가 및 주요 원자재 상승에 따른 파트너사들의 부담을 줄여주기 위한 금융지원 프로그램도 진행할 예정이다.