닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

아세안, 호르무즈 봉쇄發 에너지 위기에 공조…“긴급 조율 필요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008848

글자크기

닫기

정리나 하노이 특파원

승인 : 2026. 04. 28. 10:40

27일 화상 특별에너지장관회의…공동성명 채택
"수입 의존 지역, 해상수송로 안정 사활"
석유안보 협정 가동·재생에너지 다변화 가속
Philippines ASEAN <YONHAP NO-5336> (AP)
지난 1월 열린 아세안(ASEAN) 외교장관 비공식 회의(Retreat)에서 각국 외교장관들과 카오 킴 호른 아세안 사무총장이 기념촬영을 하고 있다/AP 연합뉴스
동남아국가연합(ASEAN·아세안)이 이란 전쟁으로 호르무즈해협이 막히면서 지역 전반이 에너지 공급 차질을 겪자, 회원국 차원의 긴급한 공동 대응에 합의했다.

28일(현지시간) 채널뉴스아시아(CNA)에 따르면 아세안 회원국 에너지 장관과 대표들은 이날 화상으로 열린 특별에너지장관회의에서 공동성명을 통해 △협력 강화 △적기 정책 대응 △대화상대국과의 협의를 축으로 역내 에너지 안보를 지키겠다고 밝혔다. 이번 회의는 호르무즈해협 봉쇄로 동남아 곳곳에서 에너지 배급제 도입과 공급선 다변화 모색이 잇따르는 가운데 소집됐다.

장관들은 공동성명에서 핵심 에너지 수송로의 차질이 글로벌 석유 공급망에 광범위한 파장을 미칠 수 있으며, 에너지 순수입 지역인 아세안에는 충격이 더 크게 전해진다고 짚었다. 그러면서 "아세안의 에너지 수요 증가는 이러한 충격에 대한 노출을 키울 수 있다"며 "안정적이고 접근 가능하며 신뢰할 수 있는 가격대의 에너지 공급이 역내 에너지 안보의 근간"이라고 강조했다. 중동 상황이 국제 유가의 변동성과 공급 불확실성으로 번지는 흐름도 함께 진단됐다.

대응책으로는 안전하고 열린 해상 수송로 유지가 가장 먼저 꼽혔다. 에너지 공급의 단절 없는 흐름을 보장하기 위해서다. 이와 함께 회원국들은 그간 사실상 가동되지 않던 '아세안 석유안보 기본협정(APSA)'의 실질적 운용에 들어가는 등 지역 차원의 비상 대응 체계를 끌어올리기로 했다. 또한 공급원 다변화와 재생에너지 보급 가속, 신기술 도입을 통해 에너지 회복력을 강화하기로 했고, 다자 전력거래와 '아세안 전력망(APG)' 등 역내 협력 확대에도 다시 한 번 의지를 모았다.

장관들은 중동발 충격이 에너지에 그치지 않고 식량 체계와 운송, 물류, 경제 활동 전반으로 번질 수 있다는 점도 함께 인식했다. 이에 따라 무역과 투자의 흐름을 막지 않고 핵심 무역 인프라를 열어두며, 부당한 무역 제한 조치를 자제할 필요가 있다고 의견을 모았다.
정리나 하노이 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

개인정보위 보안평가, 1년만 유출 사고 없으면 ‘보통’…털려도 ‘낙제점’ 면해

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

백악관기자단 만찬 총격범 앨런, 트럼프 암살미수 혐의 기소…경호 차단 속 접근 허용 논란

지금 뜨는 뉴스

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다