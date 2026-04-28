아세안, 호르무즈 봉쇄發 에너지 위기에 공조…“긴급 조율 필요”

27일 화상 특별에너지장관회의…공동성명 채택

"수입 의존 지역, 해상수송로 안정 사활"

석유안보 협정 가동·재생에너지 다변화 가속

Philippines ASEAN <YONHAP NO-5336> (AP) 0 지난 1월 열린 아세안(ASEAN) 외교장관 비공식 회의(Retreat)에서 각국 외교장관들과 카오 킴 호른 아세안 사무총장이 기념촬영을 하고 있다/AP 연합뉴스

동남아국가연합(ASEAN·아세안)이 이란 전쟁으로 호르무즈해협이 막히면서 지역 전반이 에너지 공급 차질을 겪자, 회원국 차원의 긴급한 공동 대응에 합의했다.28일(현지시간) 채널뉴스아시아(CNA)에 따르면 아세안 회원국 에너지 장관과 대표들은 이날 화상으로 열린 특별에너지장관회의에서 공동성명을 통해 △협력 강화 △적기 정책 대응 △대화상대국과의 협의를 축으로 역내 에너지 안보를 지키겠다고 밝혔다. 이번 회의는 호르무즈해협 봉쇄로 동남아 곳곳에서 에너지 배급제 도입과 공급선 다변화 모색이 잇따르는 가운데 소집됐다.장관들은 공동성명에서 핵심 에너지 수송로의 차질이 글로벌 석유 공급망에 광범위한 파장을 미칠 수 있으며, 에너지 순수입 지역인 아세안에는 충격이 더 크게 전해진다고 짚었다. 그러면서 "아세안의 에너지 수요 증가는 이러한 충격에 대한 노출을 키울 수 있다"며 "안정적이고 접근 가능하며 신뢰할 수 있는 가격대의 에너지 공급이 역내 에너지 안보의 근간"이라고 강조했다. 중동 상황이 국제 유가의 변동성과 공급 불확실성으로 번지는 흐름도 함께 진단됐다.대응책으로는 안전하고 열린 해상 수송로 유지가 가장 먼저 꼽혔다. 에너지 공급의 단절 없는 흐름을 보장하기 위해서다. 이와 함께 회원국들은 그간 사실상 가동되지 않던 '아세안 석유안보 기본협정(APSA)'의 실질적 운용에 들어가는 등 지역 차원의 비상 대응 체계를 끌어올리기로 했다. 또한 공급원 다변화와 재생에너지 보급 가속, 신기술 도입을 통해 에너지 회복력을 강화하기로 했고, 다자 전력거래와 '아세안 전력망(APG)' 등 역내 협력 확대에도 다시 한 번 의지를 모았다.장관들은 중동발 충격이 에너지에 그치지 않고 식량 체계와 운송, 물류, 경제 활동 전반으로 번질 수 있다는 점도 함께 인식했다. 이에 따라 무역과 투자의 흐름을 막지 않고 핵심 무역 인프라를 열어두며, 부당한 무역 제한 조치를 자제할 필요가 있다고 의견을 모았다.