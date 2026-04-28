李대통령 “주권국가로 당당하게 우방국 외교 주력할 것”

이재명 대통령, 국무회의 발언 0 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 28일 "주권 국가로서 당당한 자세로 우방들과 진정한 우정을 쌓는 외교에 주력하겠다"고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 인도·베트남 순방 성과를 소개하며 "전통적 우방과의 협력 또한 당연히 발전시켜야 한다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 전통 동맹국들과의 관계에 대해 "상호 존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서, 건강하고 미래 지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다"고도 말했다.이 대통령의 이 같은 발언은 정동영 통일부 장관의 '구성 핵시설 발언'으로 미국이 대북 정보를 제한한 상황, 미 공화당 의원 54명이 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별적인 규제를 즉각 중단하라는 내용의 메시지를 강경화 주미대사에게 보내는 등 한미 간 현안을 염두에 둔 메시지로 풀이된다.이 대통령은 "중동전쟁이 촉발한 지정학적 리스크의 확대로 세계 경제와 안보의 구조적 재편이 진행되고 있다"며 "이런 변화의 물결 속에 안정적 성장 동력을 확보하려면 특정 지역에 대한 의존도를 낮춰야 하며, 우리 선택지를 꾸준히 늘려가는 전략적이고 유연한 국익·실용외교가 절실하다"고 강조했다.이어 "앞으로도 국익 외교 관점에서 글로벌 사우스(Global South, 개발도상국 또는 제3세계 국가)와의 외교 지평을 넓혀가겠다"고 덧붙였다.