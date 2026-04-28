항만건설현장 76개소 안전점검…“추락·끼임·익수 등 사전예방 중요”

현장별 맞춤형 컨설팅 및 근로자 안전교육 실시
점검과정에서 발견된 위험요소는 현장에서 즉시 시정하도록 조치하고, 점검 결과를 바탕으로 현장별 맞춤형 컨설팅과 근로자 안전교육 등을 실시하여 전반적인 안전관리 수준을 향상시킬 예정이다.
28일 해양수산부는 중처법 등 관련 법령에 따른 안전보건 의무 이행사항을 확인한다며 이같이 밝혔다. 대형장비 사용이 잦고 해상작업이 많은 항만건설현장의 특성을 고려하여 주요 재해위험 유형인 끼임, 떨어짐 등 사고 발생 위험에 대해 안전진단 전문기관과 함께 집중 점검할 계획이다.
이외에도 안전관리 우수 현장에는 포상을 수여하고, 현장 간 모범사례를 공유하여 자율적인 안전관리 문화가 정착될 수 있도록 유도할 예정이다. 특히, 안전관리가 미흡한 현장은 집중 컨설팅과 불시점검을 통해 안전관리를 강화해 나갈 계획이다.
공두표 해수부 항만국장은 "항만건설현장은 추락, 끼임, 익수 등 자칫하면 대형사고로 이어질 수 있는 다양한 위험요소가 존재하는 만큼 사전 예방이 중요하다"라며 "현장 내 중대재해 사고가 발생하지 않도록 주기적으로 점검을 강화하고, 근로자 안전관리에 최선을 다하겠다"라고 말했다.