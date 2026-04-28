현대면세점, 인천공항 DF2 개장…“연매출 1조 기대”

화장품·주류까지 확대…3개 구역 확보로 최대 사업자

현대면세점이 28일부터 운영을 시작한 인천국제공항 제1·2여객터미널 내 DF2 구역 면세점 전경. / 현대면세점 0 현대면세점이 28일부터 운영을 시작한 인천국제공항 제1·2여객터미널 내 DF2 구역 면세점 전경. / 현대면세점

현대면세점이 인천국제공항 6개 면세 구역 가운데 3곳을 확보하며 최대 사업자로 올라섰다. 화장품과 주류까지 사업 영역을 확장하며 전 상품군을 아우르는 구조를 완성한 가운데, 인천국제공항에서만 연매출 1조원을 달성하겠다는 목표도 내세웠다.28일 현대면세점에 따르면 회사는 이날부터 인천국제공항 제1·2여객터미널 내 DF2 구역 면세점 운영을 시작했다. DF2 구역은 화장품·향수와 주류·담배를 취급하는 공간으로, 약 4571㎡ 규모다. 샤넬 뷰티, 디올 등 주요 화장품 브랜드와 발렌타인, 조니워커, 헤네시 등 주류 브랜드를 포함해 총 287개 브랜드가 입점했다.이번 운영으로 현대면세점은 DF2·DF5·DF7 등 3개 구역을 맡게 되며 인천공항 내 최대 면세 사업자로 올라섰다. 특히 기존 명품·패션 중심에서 화장품과 주류까지 사업 영역을 확장하며 전 상품군을 취급하는 유일한 사업자가 됐다.사업 기간은 영업 개시일인 이날부터 약 7년이며, 연장 계약 시 최대 10년간 운영할 수 있다.이에 더해 제2여객터미널에는 'K-코스메틱존'을 조성해 메디큐브, 토리든 등 K뷰티 브랜드 40여 개를 선보일 계획이다. 최근 가파른 외국인 매출 성장세에 발맞춰 외국인 관광객들의 관심도가 높은 K뷰티·K푸드·K컬처 등 K콘텐츠를 공항 면세점 전면에 내세운다는 설명이다. AI 피부 분석, 퍼스널 컬러 진단 등 체험형 콘텐츠도 도입한다.현대면세점은 DF2 운영을 계기로 공항점 매출 확대와 함께 수익성 개선을 노리고 있다. 사업 개시 7년 만인 지난해 처음으로 연간 흑자 전환에 성공한 데 이어, 올해 1분기에도 흑자 흐름을 이어간 것으로 추정된다.박장서 현대면세점 대표는 "DF2 구역 면세점 운영으로 인천국제공항 내 최대 사업자로 도약하며 공항에서만 연간 1조원 이상의 매출을 올릴 것으로 기대된다"며 "명실상부 국내 면세 업계 리딩사업자로서 면세 쇼핑 트렌드를 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.