삼일 PwC, ACL 2026 메인 콘퍼런스에 논문 등재… 국내 회계법인 첫 사례

삼일 PwC AX 노드 Gen AI팀, REZE 개발

REZE, 불필요 데이터 편향 AI 스스로 해결

clip20260428114428 0 /삼일 PwC

삼일 PwC가 회계법인으로는 국내 최초로 ACL(Association for Computational Linguistics) 메인 콘퍼런스 논문 등재에 성공했다.삼일 PwC는 자체 개발한 회계·세무·금융·법률 특화 인공지능(AI) 표현 학습(Representation Learning) 기술이 자연어처리(NLP) 분야 학회인 'ACL 2026' 메인 콘퍼런스에 논문으로 채택됐다고 28일 밝혔다.ACL 메인 콘퍼런스에 국내 회계법인이 논문을 등재한 건 이번이 첫 사례다. 채택된 논문은 'REZE: Representation Regularization for Domain-adaptive Text Embedding Pre-finetuning'이다. 이 논문엔 삼일 PwC AX 노드 Gen AI팀 연구원들이 저자로 참여했다.ACL은 구글, 마이크로소프트, 메타 등 글로벌 빅테크 기업과 스탠퍼드, MIT, 카네기멜론 등 세계 최고 대학의 최신 연구 성과가 발표되는 NLP 분야 최고 권위를 가진 학회다. 생성형 AI의 기반이 되는 자연어처리 핵심 기술이 축적·공유되는 글로벌 무대로, 해마다 수천 편의 논문이 제출되지만, 채택 비율은 20%대에 불과하다. ACL 2026은 오는 7월 2일부터 7일까지 미국 센디에이고에서 개최된다.AX 노드 Gen AI팀이 개발한 REZE는 '태스크 충돌 및 태스크 유발 편향(Task conflict & Task-induced bias) 문제를 해결하기 위해 개발됐다. 이 문제는 서로 다른 성격의 데이터를 동시에 학습하는 경우 AI 성능이 저하되거나 특정 업무에 편향되는 현상이다.특히 REZE는 AI가 학습 과정에서 발생하는 불필요한 노이즈와 편향을 표현 정규화(Representation Regularization) 기법으로 스스로 제어·억제하는 알고리즘을 이용했다. 이로써 AI가 데이터 간 간섭 없이 핵심 도메인 지식만을 선별적으로 학습하도록 돕고, 기존 모델이 겪던 데이터 파편화 문제를 효과적으로 개선했다는 평가를 받았다.이승환 삼일 PwC AX 노드 리더(부대표)는 "이번 ACL 2026 메인 콘퍼런스 채택은 단발성 연구 성과가 아니라, AI가 초전문 데이터를 더욱 깊이 이해하도록 만드는 연구를 지속적으로 축적해 온 결과"라며 "삼일 PwC는 앞으로도 세계적으로 인정받은 핵심 기술을 바탕으로 회계·세무·금융·법률 등 고도의 전문 지식을 다루는 AI 서비스의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.