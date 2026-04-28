[포토]어린이날 맞아 ‘캐치! 티니핑’ 기념우표·엽서 선보여

우정사업본부는 28일 서울 중구 서울중앙우체국 우표박물관에서 K-애니메이션 SANG의 대표 IP '캐치! 티니핑'을 소재로 한 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 기념우표와 그림엽서를 출시했다.어린이날을 맞아 선보인 티니핑 시리즈 기념우표는 사랑의 요정 ‘하츄핑’을 비롯해 호기심 많고 다정한 ‘나비핑’, 프린스 티니핑의 리더 ‘샤를핑’, 마법의 빗을 사용하는 ‘콩콩핑’, 모험심 강한 ‘실크핑’, 밝고 명랑한 ‘아름핑’ 등 다양한 캐릭터를 생동감 있게 표현했다.우정사업본부는 '프린세스 캐치! 티니평' 의 캐릭터와 세계관을 담은 기념우표 70만 장과 그림엽서 1만 세 트를 내달 4일부터 판매한다.