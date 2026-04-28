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건설·부동산 업계소식

현대건설, 1분기 영업익 1809억…“북미·유럽 원전계약 본격 추진”

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이수일 기자

승인 : 2026. 04. 28. 14:04

현대건설 계동사옥(최신 버전)
현대건설 계동사옥 전경.
현대건설은 올 1분기 연결기준 잠정 매출 6조2813억원, 영업이익 1809억원, 순이익 2068억원을 기록했다고 28일 공시했다.

매출은 디에이치 클래스트와 사우디 아미랄 패키지(PKG)4 등 국내외 대형 프로젝트 공정이 가속화되면서 6조2813억원을 기록했다. 안정적인 매출 흐름 속에 연간 목표(27조4000억원)의 22.9%를 달성했다.

영업이익은 전년 대비 15.4% 감소한 1809억원을 기록했다. 주택 부문의 수익성 개선과 고원가 플랜트 현장의 순차적 준공을 통해 분기별 이익은 점진적으로 개선될 전망이다. 영업이익률은 연간 목표와 동일한 2.9%를 유지했다.

수주는 3조9621억원을 기록했다. 지난해 1분기 대규모 복합개발 사업 수주에 따른 기저효과로 전년 동기 대비 줄었지만, 올 2분기 이후 미국 전기로 제철소와 팰리세이즈 소형모듈원전(SMR), 복정역세권 개발사업 등 핵심 프로젝트 수주가 본격화되면서 연간 수주 목표 33조4000억원을 달성할 전망이다. 수주잔고는 92조3237억원으로, 약 3.4년치의 일감을 확보하고 있다.

현금 및 현금성 자산(단기금융상품 포함)은 3조8515억원이며 지불능력인 유동비율은 149.8%, 부채비율은 157.6%를 기록했다. 신용등급은 업계 최상위 수준인 AA-등급으로 재무구조를 안정적으로 유지하고 있다.

회사는 올해 '에너지 트랜지션 리더'로서의 입지를 강화하고 있다. 미국 마타도르 프로젝트와 팰리세이즈 SMR 등 핵심 프로젝트의 계약을 연내 추진하고 유럽의 불가리아, 핀란드, 스웨덴, 네덜란드 등을 중심으로 에너지 사업 영역을 확장할 계획이다.

현대건설 관계자는 "글로벌 지정학적 리스크와 원자재 가격 변동성 등 대외 불확실성이 지속되는 상황 속에서 철저한 리스크 관리와 경영 내실화에 집중하고 있다"며 "선제적 관리 체계의 바탕 아래 원전 등 에너지 포트폴리오를 강화시켜 시장 변화에도 흔들리지 않는 견고한 사업 구조를 구축할 계획"이라고 말했다.
이수일 기자

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