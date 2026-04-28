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사회 보건·의약

정부 “병원급 이상 의료제품 재고 전년比 80~120% 수준”

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서병주 기자

승인 : 2026. 04. 28. 14:38

병원급 이상 357개 의료기관 재고 현황 조사
조제약 포장지·투약병 원료 평시 수준으로 확보
복지2차관 "의료제품에 플라스틱 원료 우선 공급"
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28일 이형훈 보건복지부 제2차관이 '중동전쟁 대응 보건의료 관계기관 회의'를 주재하고 있다./보건복지부
중동전쟁 발발 이후 수급 불안정 가능성이 제기됐던 의료제품 재고가 예년과 비교해 크게 다르지 않은 것으로 나타났다.

28일 보건복지부는 12개 보건의약단체와 산업통상부, 식품의약품안전처와 제5차 보건의약단체 간담회를 개최했다. 정부는 지난달 말부터 12개 보건의약단체와 매주 정례 간담회를 운영 중이며, 생산·유통·재고 단계별 현황과 현장 애로 상황을 청취하고 있다.

이형훈 복지부 제2차관이 주재한 이날 회의에서는 주요 의료기관의 의료제품 재고 현황과 조제약 포장지, 투약병 등 원료 우선 공급 현황 및 주사기, 부항컵 등의 유통 관리 방안 등을 논의했다.

특히 지난 14~20일까지 17개 시도 보건소 협조를 받아 병원급 이상 357개 의료기관의 의료제품 재고 현황을 조사한 결과가 공유됐다. 각 병원이 보유한 8개 주요 품목의 재고량을 파악하는 데 중점을 둔 조사에서는 주사기, 수액세트 등 조사 품목 대부분의 현재 재고량이 전년 대비 같거나 높은 수준임이 확인됐다고 복지부는 전했다.

그중 조제약 포장지, 투약병은 이달부터 원료 추가 공급, 자체 노력 등을 통해 다수 생산업체가 평시 수준의 원료를 확보했으며 재고 원료 활용, 원료 추가 확보 등을 통해 그 이상의 생산이 가능한 상황인 것으로 확인됐다.

한편, 직역단체의 자율적인 지원 사업 및 캠페인 활동에 대한 진행 상황도 이날 회의에서 공유됐다. 대한의사협회는 지난 15일부터 주사기 제조업체와 협력해 혈액투석전문의원등에 주사기를 지원하고 있으며 대한한의사협회도 부항컵 생산업체와 연계해 한의원에 공급을 시작했다.

이 차관은 "정부는 국민의 건강과 생명을 최우선 가치로 두고 다른 산업 분야보다 우선적으로 의료제품에 대해 플라스틱 원료 공급을 하고 있다"며 "사회적 불안감을 이용하는 일부 판매업체가 적발되고 있는 만큼, 유통 질서도 제 모습을 되찾아갈 것"이라고 말했다.
서병주 기자

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