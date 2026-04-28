차바이오텍, 밀테니바이오텍과 차세대 면역세포치료제 개발

CAR-NK 기반 항암 세포치료제 ‘CHACAR-NK-201’ 개발

밀테니바이오텍, 렌티바이러스 벡터 공급…유전자 효율↑

차바이오텍 CI (1) 0 차바이오텍 로고./차바이오텍

차바이오텍이 세포·유전자치료제 제조 글로벌 기업인 밀테니바이오텍과 동종 CAR-NK(키메라 항원 수용체 발현 자연살해세포)치료제 개발에 나선다.28일 업계에 따르면 차바이오텍은 밀테니바이오텍에서 제고한 렌티바이러스 벡터를 제공받아 CAR-NK기반 항암 치료제 'CHACAR-NK-201'을 개발한다. 자체 개발한 NK세포 배양기술을 활용해 간암, 교모세포종 등 고형암을 대상으로 한 임상연구도 확장해 나간다.CAR-NK는 건강한 타인의 NK 세포를 사용해 기성품처럼 대량 생산이 가능하다. 환자 개인별 생산 절차가 복잡하고 비용이 많이 드는 CAR-T보다 치료 접근성이 높을 것으로 기대되는 차세대 항암 면역세포치료제다.이번 협력의 핵심은 밀테니바이오텍의 렌티바이러스 벡터 기술이다. 멜티네바이오텍은 기존 방식보다 유전자 전달 효율이 높고 제조원가를 절감한 BaEV(baboon envelope) 플랫폼을 보유하고 있다. BaEV 플랫폼은 NK세포에 자연적으로 발현되는 ASCT1와 ASCT2 수용체를 표적해 유전자 도입 효율을 높였다. 또한 벡터 사용량을 획기적으로 줄여 상업적 확장성도 확보할 수 있다.양사는 이미 지난해 밀테니바이오텍 코리아와의 협력으로 글로벌 기준에 맞는 면역세포치료제 자동화·표준화 제조공정 기술을 확보한 바 있다. 이번 협력은 그 연장선에서 CAR-NK 파이프라인 개발을 한층 가속화하는 행보다.보리스 스토펠(Boris Stoffel) 밀테니바이오텍 대표는 "차바이오텍의 R&D 역량과 밀테니바이오텍의 혁신적인 렌티바이러스 벡터 플랫폼 간의 강력한 시너지를 기대한다"며 "이번 협력으로 CAR-NK 치료제의 개발 및 제조 방식을 개선할 수 있을 것"이라고 밝혔다.남수연 차바이오텍 R&D총괄사장은 "차바이오텍은 글로벌 시장을 겨낭해 CAR-NK 치료제를 개발하고 있다"며 "밀테니바이오텍과 협력해 더 빠르고 안정적으로 CAR-NK 치료제 제조 플랫폼을 구축할 것"이라고 말했다.