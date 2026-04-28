경찰, ‘유명 인플루언서 사기 사건’ 오는 29일 대질 조사

수사 무마 청탁 의혹도 조사

clip20260428150449 0 서울 강남경찰서. /아시아투데이DB

경찰이 '유명 인플루언서 사기 사건'과 관련해 사건 주요 당사자의 대질조사를 진행할 예정이다.서울 강남경찰서는 내일(29일) 유명 인플루언서 A씨와 필라테스 프랜차이즈 학원 대표 등을 불러 대질조사를 진행한다고 28일 밝혔다.필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동한 A씨는 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기와 가맹사업법 위반 혐의로 고소당했다. 하지만 이를 두고 강남서 수사1과는 같은 해 12월 '혐의없음'으로 불송치 결정을 내렸다. 강남서 수사2과도 점주들의 고소장을 함께 접수했으나 또 다른 피고소인의 소재 불명으로 지난해 10월 수사를 중지했다.A씨는 주가조작 의혹으로 검찰 수사를 받다가 구속된 재력가 이모 씨의 아내다. 이 씨는 강남서 수사1과 팀장이었던 B경감과 경찰청 소속 C경정에게 아내 관련 수사를 무마해달라고 청탁한 의혹도 받는다.이 씨의 주가조작 의혹을 수사하던 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(신동환 부장검사)는 그가 B경감과 C경정에게 아내의 수사 무마를 청탁한 정황을 포착했다. 지난달 말과 이달 초에는 강남서와 경찰청을 각각 압수수색했다. 검찰은 '경찰 조사 과정에서 A씨를 고소 대상에서 제외하라는 제안을 받았다'는 가맹점주 측 진술도 확보해 사실관계를 파악 중이다.