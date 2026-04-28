허사비스 구글 딥마인드 CEO, 이재용·최태원·정의선·구광모 잇단 회동

다양한 파트너십 모색 관측
28일 산업계에 따르면 전날 방한한 허사비스 CEO는 이날 오전부터 각 그룹 총수들을 만나 AI 분야 협력을 논의했다. 전날 정부와의 협력에 이어 민간과도 다양한 분야에서 파트너십을 다지기 위한 행보로 풀이된다.
허사비스 CEO는 현재 AGI 구현을 목표로 글로벌 협력을 넓히고 있다. AGI는 인간 수준의 인지·학습 능력을 지향하는 차세대 AI로, 딥러닝과 자연어처리, 로보틱스 등 다양한 기술의 융합이 요구된다.
이 과정에서 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체의 안정적 공급이 핵심 변수로 꼽힌다. 삼성전자와 SK그룹과의 회동에서는 이 같은 반도체 인프라 측면의 협력 방안이 주요하게 논의됐을 것으로 관측된다.
동시에 AGI를 실제 환경에 적용하기 위한 '피지컬 AI' 협력도 병행됐을 것으로 보인다. 삼성전자와의 만남에서는 노태문 DX부문장 등과 다양한 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌으며, 현대차그룹과 LG그룹과의 회동에서는 모빌리티·가전·로봇 등 실물 영역에서의 AI 적용도 논의했을 가능성이 높다는 분석이다.
전날 정부 행사에서 허사비스 CEO는 "한국에 있는 매우 우수한 기업들과 파트너십을 갖고 있으며, 앞으로 더욱 확대되고 깊어질 것"이라고 밝힌 바 있다.