닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학

[취재후일담] 청와대 떠나는 AI수석…기대·우려 교차하는 AI정책

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010009110

글자크기

닫기

서병주 기자

승인 : 2026. 04. 28. 18:04

KakaoTalk_20230405_163626543
서병주 기획취재부 기자
한국을 찾은 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과기부장관을 잇달아 만나며 우리 정부와 인공지능(AI) 협력을 약속한 27일. 이날 하정우 AI미래기획수석비서관은 청와대에서 마지막 근무를 했습니다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 출사표를 던지며 전국적인 관심이 모이고 있는 부산 북구갑 재보궐 선거에 여당 소속으로 출마하기로 결정하면서입니다.

이로써 이재명 정부 출범 초기 '파격 인선'으로 주목받았던 하 전 수석의 청와대 생활은 10개월 여만에 마무리됐습니다. AI 기술을 인구구조 고착화와 기후 변화 등 사회 전반의 과제를 해결하기 위한 수단으로 쓰는 동시에 성장동력의 축으로 삼기 위해 신설된 AI수석이라는 자리를 처음으로 수행한 그이기에 퇴장의 시기가 이른 감도 있습니다.

평소 하 전 수석을 '하지피티(GPT)'라고 불러왔던 이 대통령도 후보 하마평에 그가 올랐을때 "할일이 많다"며 농담을 건네는 등 내심 출마를 만류하기도 했습니다.

그도 그럴 것이 정부가 주요 공약으로 내건 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 확보와 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 등 굵직한 정책을 추진해온 이가 하 전 수석이었기 때문입니다. 정부 출범 초기부터 청와대에 합류하며 국정 방향에 대한 이해도 역시 적지않았다는 평가도 있습니다.

10개월 만에 하 전 수석이 떠나면서 후임 인선에 착수해야 하는 청와대의 고민도 깊어질 것입니다. 그 어느때보다 기술 발전의 속도가 빠른 시기에 경쟁에 뒤쳐지지 않기 위해 신속하면서도 안정적인 인선이 요구되기 때문입니다.

물론, 하 전 수석의 출마로 기대되는 부분도 분명 있습니다. '미니 총선'이라 불리며 전국적인 관심도가 커져가는 6·3 재보궐선거에 AI 전문가가 출마, 국내 산업생태계 발전 방향에 대한 어젠다가 제시될 수 있다는 점입니다.

또 아직 그 여부를 단언하기에는 이르지만, 하 전 수석이 당선된다면 경남지역에도 인프라 유치나 관련 산업 투자 등 AI 생태계 조성을 위한 입법 행보를 조심스레 기대해 볼 수도 있습니다.

지난해 6월 AI수석에 대한 기사를 준비하면서 당시 과학기술계에 몸담고 있었던 하 전 수석에게 보직 신설이 가지는 의미를 물어본 적이 있습니다. 그때 그는 "인구·에너지 문제 등 미래 사회에서 맞이할 난제들을 해결하기 위한 AI 전환의 시도"라고 평가했습니다.

그 자리가 가지는 의미를 잘 알았던 하 전 수석이었기에, 그와 청와대의 짧은 동행이 아쉽기도 합니다. 하지만 떠나고자 하는 이의 마음을 돌릴 수 없기에 이제는 다음을 바라볼 때입니다. 앞서 전한 것처럼 AI정책에 대한 걱정과 기대가 공존하는 지금, 하 전 수석의 선택이 AI산업이 지속 성장할 수 있는 계기가 되길 기원해봅니다.
서병주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 글로벌 A사 ‘배터리 수주’ 눈앞…수천억 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

李 “우리 군사력 세계 5위…왜 외국군에 의존하나”

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

현대차, 그랜저 페이스리프트 공개…‘플레오스 커넥트’ 탑재

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈