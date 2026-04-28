[취재후일담] 청와대 떠나는 AI수석…기대·우려 교차하는 AI정책

KakaoTalk_20230405_163626543 0 서병주 기획취재부 기자

한국을 찾은 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과기부장관을 잇달아 만나며 우리 정부와 인공지능(AI) 협력을 약속한 27일. 이날 하정우 AI미래기획수석비서관은 청와대에서 마지막 근무를 했습니다.한동훈 전 국민의힘 대표가 출사표를 던지며 전국적인 관심이 모이고 있는 부산 북구갑 재보궐 선거에 여당 소속으로 출마하기로 결정하면서입니다.이로써 이재명 정부 출범 초기 '파격 인선'으로 주목받았던 하 전 수석의 청와대 생활은 10개월 여만에 마무리됐습니다. AI 기술을 인구구조 고착화와 기후 변화 등 사회 전반의 과제를 해결하기 위한 수단으로 쓰는 동시에 성장동력의 축으로 삼기 위해 신설된 AI수석이라는 자리를 처음으로 수행한 그이기에 퇴장의 시기가 이른 감도 있습니다.평소 하 전 수석을 '하지피티(GPT)'라고 불러왔던 이 대통령도 후보 하마평에 그가 올랐을때 "할일이 많다"며 농담을 건네는 등 내심 출마를 만류하기도 했습니다.그도 그럴 것이 정부가 주요 공약으로 내건 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 확보와 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 등 굵직한 정책을 추진해온 이가 하 전 수석이었기 때문입니다. 정부 출범 초기부터 청와대에 합류하며 국정 방향에 대한 이해도 역시 적지않았다는 평가도 있습니다.10개월 만에 하 전 수석이 떠나면서 후임 인선에 착수해야 하는 청와대의 고민도 깊어질 것입니다. 그 어느때보다 기술 발전의 속도가 빠른 시기에 경쟁에 뒤쳐지지 않기 위해 신속하면서도 안정적인 인선이 요구되기 때문입니다.물론, 하 전 수석의 출마로 기대되는 부분도 분명 있습니다. '미니 총선'이라 불리며 전국적인 관심도가 커져가는 6·3 재보궐선거에 AI 전문가가 출마, 국내 산업생태계 발전 방향에 대한 어젠다가 제시될 수 있다는 점입니다.또 아직 그 여부를 단언하기에는 이르지만, 하 전 수석이 당선된다면 경남지역에도 인프라 유치나 관련 산업 투자 등 AI 생태계 조성을 위한 입법 행보를 조심스레 기대해 볼 수도 있습니다.지난해 6월 AI수석에 대한 기사를 준비하면서 당시 과학기술계에 몸담고 있었던 하 전 수석에게 보직 신설이 가지는 의미를 물어본 적이 있습니다. 그때 그는 "인구·에너지 문제 등 미래 사회에서 맞이할 난제들을 해결하기 위한 AI 전환의 시도"라고 평가했습니다.그 자리가 가지는 의미를 잘 알았던 하 전 수석이었기에, 그와 청와대의 짧은 동행이 아쉽기도 합니다. 하지만 떠나고자 하는 이의 마음을 돌릴 수 없기에 이제는 다음을 바라볼 때입니다. 앞서 전한 것처럼 AI정책에 대한 걱정과 기대가 공존하는 지금, 하 전 수석의 선택이 AI산업이 지속 성장할 수 있는 계기가 되길 기원해봅니다.