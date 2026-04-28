‘명심’ 김용 “공천 배제 수용…승리 위해 백의종군”

"가장 낮은곳에서 헌신할 것"

clip20260428163845 0 김용 전 민주연구원 부원장이 28일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 6.3 재·보궐선거에서 공천 배제 된 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 나서고 있다./이병화 기자

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 28일 더불어민주당의 6·3 국회의원 재·보궐선거 '공천 배제' 결정을 수용하고, 당의 승리를 위해 백의종군하겠다는 입장을 밝혔다.김 전 부원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "당 전략공천관리위원회가 내린 결정을 무겁게 받아들인다"며 "공관위의 고심과 전략적 판단을 존중하며 백의종군하겠다"고 말했다.그는 "저의 희생이 이재명 정부 성공과 민주당 승리에 밑거름이 된다면 기쁜 마음으로 내려놓겠다"면서도 "저에 대한 기소는 명백한 정치검찰의 조작이자 치졸한 정치 보복"이라고 주장했다. 이어 "절대 멈추지 않고 끝까지 증명하겠다"며 "검찰의 조작 기소를 처절하게 깨부수고, 현장에서는 이재명 정부 성공을 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다"고 밝혔다.그는 향후 행보에 대해서는 "제가 해야 할 일은 아직 자세히 생각하지 못했지만 가장 밑에서부터 할 일을 찾아 하겠다"고 말했다. 또 "저의 희생이 승리의 마중물이 된다면 기꺼이 그 길을 가겠다"며 "진실의 힘으로 다시 일어나 여러분 앞에 당당히 서겠다"고 했다.이날 기자회견에는 강득구 최고위원과 김문수·이광희 의원이 함께해 김 전 부원장에 대한 지지 의사를 밝혔다.아울러 조승래 사무총장은 이날 라디오 방송에서 김 전 부원장에 대한 당의 공천 배제 결정과 관련해 "선거에서 가장 하지 말아야 할 행동을 한 것"이라고 말했다. 조 사무총장은 "당의 전략 단위와 일선 후보들의 의견을 듣고 당이 어떻게 판단하는 것이 적절할지 검토했다"며 "김 전 부원장에 대한 배려와 정치적 지지는 당연히 있을 수 있지만, 그런 행위와 당이 공천하는 공적 행동은 다르다. 구분해서 봐야 한다고 생각했다"고 밝혔다.