“나의 하GPT” 보낸 李대통령…지선 승리로 국정 동력 확보하나

0000127855_001_20260427105010605 0 하정우 AI미래기획수석이 지난 4월 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다./연합뉴스

◇李대통령 하 수석에게 "어떤 일 하든 국가와 국민 위해 역할 하길"

접견실 들어서는 하정우-김용범-전은수 0 하정우 AI미래기획수석(오른쪽부터), 김용범 정책실장, 전은수 대변인이 27일 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다./연합뉴스

◇하수석 "대통령 웃는 얼굴로 보내주셨다" 전대변인 "국민 위해 정치"

이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI미래기획수석과 전은수 대변인의 사표를 수리했다. 집권 2년 차 국정 동력 확보 분수령이 될 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거를 앞두고 핵심 참모들을 전면에 내세우며 승부수를 띄운 것으로 풀이된다.이 대통령 집권 1년과 맞물려 치러지는 이번 선거는 사실상 '국정 지지율로 치르는 선거'라는 평가가 나온다. 더불어민주당이 지방선거와 보궐선거에서 승리할 경우 이 대통령의 국정 개혁 과제 추진에 힘이 실리는 것은 물론, 현재 60%대인 국정 지지율을 한층 끌어올리는 선순환을 기대할 수 있다는 관측이다.이 대통령은 이날 하 수석의 사직서 제출에 "어려운 결정 존중한다"며 흔쾌히 수락했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.이 대통령은 하 수석에게 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"며 재가를 마쳤다.이 대통령은 이날 전은수 청와대 대변인과 김성범 해수부 차관 의원면직 재가도 마쳤다.하 수석은 6.3 보궐선거에서 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 공석이 된 부산 북갑에, 전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장의 청와대행으로 빈 충남 아산을 보궐선거에 민주당 후보로 각각 출마할 예정이다.두 사람은 출마를 두고 막판까지 고심했던 것으로 전해진다.특히 이 대통령이 "나의 하GPT"라고 부를 만큼 애정을 드러낸 하 수석의 경우 지난 주 이 대통령의 인도·베트남 순방을 수행하며 최종 입장을 정리한 것으로 알려졌다.앞서 이 대통령은 지난 9일 하 수석에게 공개 석상에서 "하 GPT, 이렇게 할 일 많은데 누가 작업들어오는거 같던데", "누가 작업한다고 넘어가고 그럼 안 된다"고 말한 바 있다. 이를 두고 한때 하 수석의 불출마 가능성도 제기됐지만, 하 수석은 결국 부산행을 결심했다.하 수석은 이날 출입기자들과의 마지막 인사를 통해 "우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라 만들고 싶다는 이 방향성을 한 번도 바꿔본 적이 없다"며 "제가 어디서 무슨 일을 하든지, '대한민국 AI 3강'을 만드는데 가장 중요한 일을 그 시점에서 하고 있을 것"이라고 강조했다.하 수석은 출마와 관련해 "대통령께서도 흔쾌히 동의하셨고, 웃는 얼굴로 보내주셨다"고 말했다.전 대변인은 "이재명 대통령 곁에서 국정을 함께해왔는데 이제 최전선에서 소통하고 국민들께 왜곡되지 않은 것들을 잘 알리겠다. 국민들을 위해서 정치하겠다"고 다짐했다.하 수석과 전 대변인 외에도 이번 6.3 지방선거보궐선거에는 우상호 전 청와대 정무수석(강원지사 후보), 김병욱 전 정무비서관(경기 성남시장 후보), 김남준 전 대변인(인천 계양을 후보), 김남국 전 디지털소통비서관(경기 안산갑 후보),손화정 전 행정관(인천 영종구청장 후보) 등 총 7명이 본 선거에 출마한다.청와대가 선거 출마로 공석이 된 참모 자리를 채우면서 지방선거를 기점으로 청와대 1기 참모진의 부분 개편이 자연스럽게 이뤄질 전망이다.청와대 관계자는 "이번 선거는 2년차 이재명 정부 국정동력 확보를 위해서 매우 중요하다"고 말했다.