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한병도, 與원내대표 단독 입후보…최초 연임 사례 될 듯

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심준보 기자

승인 : 2026. 04. 28. 17:11

'李 정부 성공·지선 압승' 기치로 단일대오…6일 선출 의총서 추대
정청래, 검찰개혁 긴급 기자회견
아시아투데이 송의주 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표
더불어민주당의 차기 원내대표 선거에 한병도 의원이 단독 입후보했다. 민주당 원내대표가 연임에 나서는 것은 이번이 처음으로, 한 의원은 '사상 첫 연임 원내대표'가 될 전망이다.

한 의원은 28일 자신의 페이스북을 통해 "오직 이재명 정부의 성공, 민주당의 승리만을 생각하고 직진하겠다"며 "언제나 그랬듯이 당·정·청은 더욱 진화하는 원팀으로 국민의 기대에 부응할 수 있도록 제 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

그는 "무게의 크기가 더욱 크게 느껴지고, 책임감도 두 배로 다가온다. 신발 끈을 질끈 조여 매고 더 뛰고 더 헌신하겠다"고 했다. 한 의원은 전날 마감된 원내대표 선거 후보 접수에 단독으로 입후보해, 정치권에서는 사실상 추대 형식으로 연임 수순을 밟을 예정이다. 앞서, 서영교 의원과 박정, 백혜련 의원은 차기 원내대표 선거에 출마하지 않겠다고 밝혔다.

한 의원은 첫 번째 과제로 당·정·청의 강력한 결속을 꼽았다. 그는 "언제나 그랬듯이 당·정·청은 더욱 진화하는 원팀으로 국민의 기대에 부응할 수 있도록 제 역할을 다하겠다"고 강조했다.

당면한 6·3 지방선거에 대해서는 '겸손 모드'를 주문했다. 한 의원은 "당장 지방선거가 큰 과제"라며 "가용 가능한 당의 역량을 총결집하고 단합된 힘으로 반드시 승리해야 하지만, 자만하는 순간 국민은 바로 회초리를 드실 것이다. 더 겸손하고 간절하게 민심에 다가가겠다"고 밝혔다.

민주당 차기 원내대표는 오는 5월 4일부터 이틀 간 권리당원 온라인 투표를 거친 뒤, 6일 의원 투표를 통해 최종 선출된다.
심준보 기자

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