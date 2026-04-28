캐릭터·동물 탐험·불꽃놀이, 테마파크 ‘가정의 달’ 맞이

롯데월드 메이플스토리 등 IP 협업 체험 강화

에버랜드 키즈 클럽, 어린이 맞춤형 프로그램

서울랜드 '어린이날 파티', 레고랜드 '닌자고'

[롯데월드 어드벤처] (1) 퍼레이드의 신규 메이플스토리 유닛 0 롯데월드 어드벤처 퍼레이드. / 롯데월드 제공

[서울스카이] (1) 스타워즈 데이 맞이 특별 콘텐츠 공개 0 서울스카이 스타워즈 협업. / 롯데월드 제공

1. 에버랜드 에버 키즈 클럽 리버트레일 동물 탐험대 0 에버 키즈 클럽 리버트레일 동물 탐험대. / 에버랜드 제공

이미지1_서울랜드 RC카 대회 0 RC카 대회. / 서울랜드 제공

사진 레고랜드 온 가족 몰입형 닌자고 퍼포먼스 3종 공개 0 닌자고 퍼포먼스. / 레고랜드 제공

국내 주요 테마파크들이 5월 가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객들을 위한 즐길거리로 새롭게 단장했다. 인기 캐릭터 IP와 협업, 어린이 특화 프로그램, 세대 공감 콘텐츠 등이 눈길을 끈다.롯데월드는 어드벤처와 아쿠아리움, 서울스카이에서 각각 인기 IP(지식재산권)와 협업한 콘텐츠를 선보인다. 먼저 롯데월드 어드벤처는 '메이플스토리'와 협업한 '메이플스토리 인 롯데월드'를 진행 중이다. 메이플스토리를 추가한 퍼레이드와 캐릭터와의 포토타임 등으로 IP 체험 요소를 강화했다. 메이플스토리 캐릭터를 제작해 대형 미디어 트리에 띄울 수 있는 인터랙티브 체험존도 마련했다. 매직아일랜드에는 약 600평 규모로 '메이플아일랜드존'을 조성했다. 신규 어트랙션 '스톤익스프레스', '아르카나라이드', '에오스타워'로 어트랙션의 다양성도 확보했다. 한정판 굿즈가 있는 기프트샵 '메이플 스토어'도 문전성시를 이룬다. 롯데월드 아쿠아리움은 '쿠키런'과 협업한 콘텐츠를 선보인다. 5월 1~10일에는 메인수조에서 아쿠아리스트들의 웨이빙수중 퍼포먼스가 펼쳐진다. 서울스카이는 '스타워즈'와 헙업으로 체험형 공간을 마련했다. 5월 4~5일에는 '스타워즈 데이'를 맞아 '다스베이더' 등이 등장하는 대규모 캐릭터 퍼레이드를 진행한다.에버랜드는 5월 한 달간 '에버 키즈 클럽'을 운영한다. 동물, 요리, 댄스 등 5~8세 어린이들을 위한 10가지 주제의 프로그램이 마련됐다. 판다월드에서는 주키퍼(사육사) 직업 체험 키트로 판다 간접 체험을 할 수 있다. 로스트밸리 리버트레일에서는 '꼬마 동물탐험대'를 통해 기린, 코끼리, 백조 등을 만나볼 수 있다. 요리사를 꿈꾸는 아이들을 위한 '프랑스 꼬마 셰프 스쿨'도 열린다. 벽화를 꾸미고 나만의 꽃을 만들어보는 '키즈 아트 스튜디오', 음악에 맞춰 전문 강사에게 안무 동작을 배우는 '키즈 댄스파티' 등도 열린다. 올봄 에버랜드의 또 다른 새로운 콘텐츠로는 '사파리월드 더 와일드', 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리'가 있다. 리뉴얼 오픈한 사파리는 자연에 가까운 쾌적한 공간에서 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들을 만나보는 기회를 제공한다. 엘로와즈와 협업한 신규 서커스에서는 곡예, 아크로바틱, 댄스, 영상, 음악, 특수효과 등 세계적 수준의 공연이 펼쳐진다. 포시즌스가든에서 매일 밤 불꽃쇼 '빛의 수호자들'을 즐길 수 있다. 앞서 개장한 워터파크 캐리비안 베이는 5월 1일부터 워터코스터와 토네이도가 결합된 메가스톰을 가동할 예정이다.서울랜드는 5월 1~5일 '올데이! 올나잇! 어린이날 파티'를 개최한다. 어린이뿐 아니라 어른들도 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련했다. 삼천리동산 오징어문방구 일대에서는 연휴기간 '골목대장 경연대회'가 진행된다. RC카 기반의 레이싱 콘텐츠 '스피드왕 대회'와 세기말 감성의 참여형 무대 '노래왕 대회'로 실력을 겨룬다. 세기말 골목과 오락실 문화를 현대적으로 재해석한 가족 참여형 이벤트다. 어른들은 서울랜드 비어가든에도 가볼 수 있다. 독일식 야외 맥주 문화인 '비어가르텐'을 서울랜드 스타일로 꾸몄다. 라이브공연과 밴드 공연도 진행된다. 가평 로컬 크래프트 맥주 브랜드 '크래머리'는 팝업존으로 참여한다. 연휴 기간 야간 공연과 초대형 불꽃놀이도 진행된다. 불꽃놀이 종료 후에는 인기 K-팝과 함께 즐기는 '미러볼 파티'가 이어진다.레고랜드는 '고 풀 닌자' 시즌을 진행 중이다. 닌자고 캐릭터와 이야기를 활용한 어트랙션을 포함해 다양한 콘텐츠를 제공한다. 신규 참여형 퍼포먼스도 만나볼 수 있다. '휩 어라운드 댄스 파티'에서는 주인공 '소라', 닌자 댄서들과 함께 춤을 추며 악당에게 빼앗긴 에너지를 되찾는다. '세레모니 오브 닌자'에서는 어린이 관람객들이 정식 닌자로 임명을 받을 수 있다. 파크와 레고랜드 호텔에는 인기 닌자 캐릭터들이 등장해 함께 기념 사진을 찍는 시간도 제공한다. 레고랜드는 5월 3~4일 야간 개장을 한다. 오전 10시부터 오후 9시까지 운영되며, 저녁 8시 30분에는 레고랜드 전역에서 불꽃놀이가 펼쳐질 예정이다. 한편 레고랜드 운영사인 멀린 엔터테인먼트의 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 5월 1일부터 '잔망루피'와 협업한 콘텐츠를 선보인다.