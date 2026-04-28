닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

재무구조 나선 현대건설, 자산재평가로 부채비율 17%↓

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010009194

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 04. 28. 18:31

1
현대건설 계동사옥(최신 버전)
현대건설이 자산재평가를 통해 부채비율을 소폭 낮추는 등 주요 재무 지표를 개선하는 데 성공했다.

현대건설은 토지 및 투자부동산 등 자산을 재평가한 결과 연결기준으로 총 9101억원의 재평가차익이 발생했다고 28일 공시했다.

이번 자산재평가 대상은 토지의 경우 서울시 종로구 계동 140-2 외 675건이고, 투자부동산은 충남 서산시 부석면 마룡리981, 충남 당진시 송산면 동곡리 377, 377-2 외 1843건이다.

이들 토지와 투자부동산은 장부가액이 7447억원이었으나, 자산재평가 후 1조6548억원이 되면서 9101억원의 재평가차액이 발생하게 됐다.

이번 재평가 결과는 올 1분기 현대건설 재무제표에 반영됐다. 총자산은 7607억원 늘었고 이연법인세부채 증가 등에 따라 부채는 805억원 늘었다. 자본은 재평가잉여금 3579억원과 이익잉여금 3223억원을 더해져 6802억원 늘었다.

자본 확충에 따라 부채비율은 174.8%(2025년 말)에서 157.6%(2026년 1분기)로 17.2% 포인트 개선됐다. 같은 기간 동안 유동비율은 147.9%에서 149.8%로, 자기자본비율은 36.4%에서 38.8%로 각각 1.9% 포인트, 2.4% 포인트 상승했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 글로벌 A사 ‘배터리 수주’ 눈앞…수천억 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

李 “우리 군사력 세계 5위…왜 외국군에 의존하나”

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

현대차, 그랜저 페이스리프트 공개…‘플레오스 커넥트’ 탑재

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈