하반기 건설공사 표준단가에 중동전쟁 물가변동분 반영한다

4월 말 발표되는 건설공사비지수 적용

공고일도 당초 이달 말에서 5월 8일로 변경

건설현장 0 건설현장 전경./연합뉴스

정부가 올해 하반기 건설공사 표준시장단가에 중동전쟁 물가변동분을 반영한다.국토교통부는 다음 달 8일 하반기 건설공사 표준시장단가를 발표한다고 29일 밝혔다.표준시장단가는 건설공사의 예정가격 가운데 직접공사비를 산정할 때 활용되는 기준이다. 통상 현장조사를 거쳐 연말에 발표되며 이달 말에는 물가 변동을 반영한 보정치가 추가로 공고된다. 이 과정에서 대한건설협회의 '건설업 임금실태 조사'와 한국건설기술연구원의 '건설공사비 지수' 등 두 가지 통계를 활용한다.올해는 중동 지역 분쟁 등으로 인한 물가 변동성을 보다 충실히 반영하기 위해, 하반기 표준시장단가에 이달 말 발표되는 지난달 분 건설공사비 지수까지 즉시 반영한다는 게 국토부 계획이다.다만 보정 작업에 필요한 시간을 고려해, 예년처럼 오는 30일에 공고하지 않고 5월 8일로 일정을 늦췄다. 기존에는 4월 말 공고 시 3월 말 발표되는 2월분 공사비 지수까지만 반영해 왔다.이번에 공고되는 표준시장단가는 발표 즉시 적용되며, 세부 수치는 다음 달 8일부터 국토교통부 및 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.