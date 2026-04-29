닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

하반기 건설공사 표준단가에 중동전쟁 물가변동분 반영한다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009143

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 04. 29. 06:00

4월 말 발표되는 건설공사비지수 적용
공고일도 당초 이달 말에서 5월 8일로 변경
건설현장
건설현장 전경./연합뉴스
정부가 올해 하반기 건설공사 표준시장단가에 중동전쟁 물가변동분을 반영한다.

국토교통부는 다음 달 8일 하반기 건설공사 표준시장단가를 발표한다고 29일 밝혔다.

표준시장단가는 건설공사의 예정가격 가운데 직접공사비를 산정할 때 활용되는 기준이다. 통상 현장조사를 거쳐 연말에 발표되며 이달 말에는 물가 변동을 반영한 보정치가 추가로 공고된다. 이 과정에서 대한건설협회의 '건설업 임금실태 조사'와 한국건설기술연구원의 '건설공사비 지수' 등 두 가지 통계를 활용한다.

올해는 중동 지역 분쟁 등으로 인한 물가 변동성을 보다 충실히 반영하기 위해, 하반기 표준시장단가에 이달 말 발표되는 지난달 분 건설공사비 지수까지 즉시 반영한다는 게 국토부 계획이다.

다만 보정 작업에 필요한 시간을 고려해, 예년처럼 오는 30일에 공고하지 않고 5월 8일로 일정을 늦췄다. 기존에는 4월 말 공고 시 3월 말 발표되는 2월분 공사비 지수까지만 반영해 왔다.

이번에 공고되는 표준시장단가는 발표 즉시 적용되며, 세부 수치는 다음 달 8일부터 국토교통부 및 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기