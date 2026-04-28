착붙 공약 ‘민생’ 파고든 鄭… 코로나 백신 ‘文정권’ 때린 張

정청래 더불어민주당 대표가 28일 국회에서 열린 '착!붙 공약 프로젝트' 13호·14호·15호 공약 발표회에서 인사말을 하고 있다. /이병화 기자 photolbh@·

0 장동혁 국민의힘 대표가 28일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 대한주택관리사협회 2026 한마음 대축제에서 축사하고 있다. /연합