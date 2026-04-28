부산 북갑 ‘3자 구도’ 가시화 속 셈법 복잡해진 野

"뭉쳐야 승리"… 보수 단일화 고심
|부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 공천을 바라는 박민식 전 국가보훈부 장관과 무속소 출마를 공식화 한 한동훈 전 국민의힘 대표가 26일 부산 구포초에서 열린 동문회 운동회에서 주민에게 인사를 하고 있다. /연합
28일 정치권에 따르면 국민의힘을 비롯한 범야권 후보들은 일제히 하 수석을 '정권 개입' 프레임으로 묶으며 공세 수위를 끌어올리고 있다. 부산 북갑에 출마 의사를 밝힌 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관은 이날 페이스북에 하 수석을 향해 "국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개친 희대의 '국버린'"이라며 "대통령이 만류하는데도 한순간에 줄을 바꿔 서며 출셋길을 택하는 가벼운 처신"이라고 비판했다.
한 전 대표 역시 하 수석을 정조준했다. 한 전 대표는 "이재명 대통령이 출마를 지시한 것이 맞느냐"며 "사실이라면 대통령의 불법적인 선거 개입"이라고 직격했다. 그는 "하 수석이 '대통령의 지시가 있으면 출마하고 아니면 청와대에 남겠다'고 했던 만큼 실제 출마는 대통령 의중이 반영된 것 아니냐"며 "이번 선거는 사실상 대통령의 대리전 성격"이라고 말했다.
다만 국민의힘 내부 셈법은 한층 복잡하다. 당내에서도 '하 수석은 막아야 하지만, 그렇다고 한 전 대표에게 판을 깔아줄 수는 없다'는 인식이 확산하는 분위기다. 특히 이번 보궐선거가 한 전 대표의 정치적 재기의 발판이 될 가능성을 경계하는 시선도 적지 않다.
박 전 장관도 한 전 대표를 향한 견제 수위를 높였다. 박 전 장관은 "더 기가 차는 것은, 대놓고 '2년 시한부'임을 예고하며 들어온 한동훈 전 대표"라며 "아무리 남은 임기를 채우는 재보선이라지만, 시작도 전부터 대선 출마를 위해 떠날 것이라고 밑밥을 깔고 있다"고 비판했다.
결국 이번 선거의 핵심 변수는 '보수진영 단일화' 여부가 될 전망이다. 국민의힘 내에선 박 전 장관과 한 전 대표가 선거레이스를 완주할 경우 보수 표가 분산되면서 하 수석에게 유리한 구도가 형성될 수 있다는 우려가 제기된다. 이 때문에 일각에서는 한 전 대표와의 단일화 또는 복당 문제까지 거론되고 있다. 국민의힘 관계자는 "어떤방식으로든 강력한 내부 교통정리가 필요하다. 보수진영 주도권보다 보수의 승리를 위해 뭉쳐야할 때"라고 말했다.