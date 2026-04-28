닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

부산 북갑 ‘3자 구도’ 가시화 속 셈법 복잡해진 野

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260429010009180

글자크기

닫기

김채연 기자

승인 : 2026. 04. 28. 17:45

하정우·한동훈 '이중 견제' 딜레마
"뭉쳐야 승리"… 보수 단일화 고심
부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 공천을 바라는 박민식 전 국가보훈부 장관과 무속소 출마를 공식화 한 한동훈 전 국민의힘 대표가 26일 부산 구포초에서 열린 동문회 운동회에서 주민에게 인사를 하고 있다. /연합
하정우 청와대 AI미래기획수석의 등판으로 부산 북갑 국회의원 보궐선거의 '3자 구도'가 가시화되자 국민의힘이 복합적인 전략 딜레마에 빠졌다. 하 수석을 겨냥한 총공세와 함께 무소속 후보인 한동훈 전 대표의 영향력 확장도 견제해야 하는 '이중 과제'를 떠안게 된 상황이다.

28일 정치권에 따르면 국민의힘을 비롯한 범야권 후보들은 일제히 하 수석을 '정권 개입' 프레임으로 묶으며 공세 수위를 끌어올리고 있다. 부산 북갑에 출마 의사를 밝힌 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관은 이날 페이스북에 하 수석을 향해 "국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개친 희대의 '국버린'"이라며 "대통령이 만류하는데도 한순간에 줄을 바꿔 서며 출셋길을 택하는 가벼운 처신"이라고 비판했다.

한 전 대표 역시 하 수석을 정조준했다. 한 전 대표는 "이재명 대통령이 출마를 지시한 것이 맞느냐"며 "사실이라면 대통령의 불법적인 선거 개입"이라고 직격했다. 그는 "하 수석이 '대통령의 지시가 있으면 출마하고 아니면 청와대에 남겠다'고 했던 만큼 실제 출마는 대통령 의중이 반영된 것 아니냐"며 "이번 선거는 사실상 대통령의 대리전 성격"이라고 말했다.

다만 국민의힘 내부 셈법은 한층 복잡하다. 당내에서도 '하 수석은 막아야 하지만, 그렇다고 한 전 대표에게 판을 깔아줄 수는 없다'는 인식이 확산하는 분위기다. 특히 이번 보궐선거가 한 전 대표의 정치적 재기의 발판이 될 가능성을 경계하는 시선도 적지 않다.

박 전 장관도 한 전 대표를 향한 견제 수위를 높였다. 박 전 장관은 "더 기가 차는 것은, 대놓고 '2년 시한부'임을 예고하며 들어온 한동훈 전 대표"라며 "아무리 남은 임기를 채우는 재보선이라지만, 시작도 전부터 대선 출마를 위해 떠날 것이라고 밑밥을 깔고 있다"고 비판했다.

결국 이번 선거의 핵심 변수는 '보수진영 단일화' 여부가 될 전망이다. 국민의힘 내에선 박 전 장관과 한 전 대표가 선거레이스를 완주할 경우 보수 표가 분산되면서 하 수석에게 유리한 구도가 형성될 수 있다는 우려가 제기된다. 이 때문에 일각에서는 한 전 대표와의 단일화 또는 복당 문제까지 거론되고 있다. 국민의힘 관계자는 "어떤방식으로든 강력한 내부 교통정리가 필요하다. 보수진영 주도권보다 보수의 승리를 위해 뭉쳐야할 때"라고 말했다.
김채연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 글로벌 A사 ‘배터리 수주’ 눈앞…수천억 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

李 “우리 군사력 세계 5위…왜 외국군에 의존하나”

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

현대차, 그랜저 페이스리프트 공개…‘플레오스 커넥트’ 탑재

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈