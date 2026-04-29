네이버클라우드, ‘K-AI파트너십’ 공동의장 선임…민관 AI 협력체 출범

28일 출범식 개최…한국인공지능·KOSA와 공동의장사

기술 협력 및 현장 밀착형 정책 창구 역할 수행

[이미지] 'K-AI 파트너십' 출범식에서 인사말을 하고 있는 네이버클라우드 김유원 대표 0 김유원 네이버클라우드 대표가 28일 서울 드래곤시티호텔에서 열린 'K-AI 파트너십' 출범식에서 인사말을 하고 있다./네이버클라우드

네이버클라우드는 'K-AI 파트너십(대한민국 인공지능 연합)'에 한국인공지능·소프트웨어산업협회(이하 KOSA)와 공동의장사로 선임됐다고 29일 밝혔다.과학기술정보통신부(과기부)가 주관하는 K-AI 파트너십은 국내 최초의 산·학·연 전방위 AI 협력 플랫폼으로, 국가 차원의 AX(AI 전환) 역량을 결집하기 위해 만들어졌다. 기존 학술·친목 중심 단체와 달리, 산·학·연이 전방위적으로 참여해 산업 현장의 수요를 발굴하고 즉각적인 비즈니스 매칭과 수출 성과를 창출하는 실행 중심 협력체를 지향하는 것이 특징이다.이번 연합체는 조준희 KOSA 회장과 김유원 네이버클라우드 대표가 공동 의장을 맡아 산업계와 기술 기업이 함께 리더십을 구축하는 구조다.네이버클라우드는 그간 공공·민관 AI 프로젝트를 통해 기술력을 검증받아왔으며, 스타트업 및 중소기업과 협력해 생태계 확장에 앞장서 왔다. 회사는 이러한 경험을 바탕으로 'K-AI 파트너십'의 비즈니스 모델 설계와 기술 협력을 적극 지원할 예정이다. 특히 대기업의 인프라와 스타트업의 혁신 기술을 유기적으로 결합해 K-AI의 원천 경쟁력을 강화하는 한편, 연합체 참여 기업들의 목소리를 수렴해 실질적인 제도 개선을 이끌어내는 '현장 밀착형 정책 창구' 역할도 수행한다는 계획이다.김유원 대표는 "AI 산업은 이제 어느 한 기업의 역량만으로는 완성될 수 없으며, 협력의 크기만큼 가능성이 커지는 분야가 됐다"면서 "대기업의 기술력과 인프라, 중소기업과 스타트업의 민첩한 실행력, 그리고 산·학·연의 연구 역량이 하나로 결합될 때 비로소 진정한 AI 생태계가 완성된다"고 밝혔다.이어 "네이버클라우드는 그동안 쌓아온 AI 기술과 플랫폼 역량을 바탕으로, 연합체 참여사들과 함께 다양한 산업 현장에서 실질적인 AX 성과를 만들어가겠다"고 강조했다.K-AI 파트너십은 지난 28일 출범식을 시작으로, 3개 핵심 분과별 격월 회의를 운영하는 등 현장 중심의 실질적 비즈니스 창출을 위한 산업 실행 플랫폼으로서 자리매김할 계획이다.