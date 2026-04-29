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가족과 함께 선물 쿠폰 공유…카카오, ‘같이쓰기’ 기능 출시

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김영진 기자

승인 : 2026. 04. 29. 09:13

[카카오 이미지] 카카오, 선물하기 ‘같이쓰기’ 기능 출시
카카오가 선물하기 '같이쓰기' 기능을 출시했다./카카오
카카오의 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)가 '같이쓰기' 기능을 통해 편리한 활용을 지원한다.

29일 카카오는 '같이쓰기' 기능을 선보였다고 밝혔다. 이 기능은 개인 단위로 보관하던 교환권을 패밀리계정 구성원과 함께 공유하고 관리할 수 있다. 그동안 가족이나 지인과 교환권을 공유할 때마다 매번 이미지를 캡처하거나 메시지를 복사해서 전달해야 했던 번거로움을 줄이고 선물함 내에서 보다 편리하게 활용할 수 있도록 했다.

카카오톡 선물함 내 새롭게 추가된 '같이쓰기' 탭에서 패밀리계정을 생성하거나 초대를 받아 기존 패밀리 계정에 참여하면 즉시 이용할 수 있다. 연결된 구성원들은 별도의 이미지 공유 과정 없이 선물함 내에서 교환권을 함께 공유하고 관리한다.

구성원들은 공유한 교환권의 유효기간과 사용 여부를 실시간으로 확인할 수 있다. 교환권 사용 시 알림을 제공해 구성원 간 중복 사용을 방지했다. 기존처럼 교환권 이미지를 별도로 저장하거나 일일이 공유할 필요 없이 선물함에서 바로 확인하고 사용할 수 있다.

카카오는 이번 기능을 통해 교환권 활용 방식을 개인 중심에서 가족·지인 간 공유 경험으로 확장하고, 선물하기 서비스 내 이용자 경험을 지속 강화해 나갈 계획이다.

카카오 관계자는 "이번 '같이쓰기' 기능은 교환권을 보다 유연하게 활용하고 구성원 간 연결성을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 이용자들이 더욱 편리하고 풍성한 선물 경험을 누릴 수 있도록 서비스 기능을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

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