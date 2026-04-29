DL이앤씨 보유 SMR 기업 엑스에너지 지분 가치 3년 만에 6배 뛰어

엑스에너지, 24일 미국 나스닥에 성공적으로 상장

DL이앤씨 보유 지분 가치 1720억원 수준

DL이앤씨) 엑스에너지 SMR 설계 계약 사진 0 딩카 바티아(Dinkar S. Bhatia) 엑스에너지 CCO(최고영업책임자, 왼쪽 다섯 번째)와 배종식 DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장(왼쪽 여섯 번째) 등이 서울 강서구 마곡동 소재 DL이앤씨 본사에서 SMR(소형모듈원전) 설계 계약을 맺은 후 기념촬영을 하고 있다./DL이앤씨

DL이앤씨의 SMR(소형모듈원전) 투자 성과가 가시화되고 있다. 회사가 지분을 갖고 있는 미국 SMR기업 엑스에너지가 나스닥에 성공적으로 상장하면서 지분 가치가 3년 만에 6배 가까이 커지면서다.29일 DL이앤씨에 따르면 지난 28일(현지 시각) 기준 DL이앤씨가 보유한 엑스에너지 지분 가치는 약 1720억원에 달한다. 2023년 1월 시리즈 C 투자 이후 3년 만에 2000만달러(약 300억원)에서 약 6배 증가했다는 설명이다.엑스에너지는 공모가를 희망 범위를 웃도는 주당 23달러로 확정한 뒤 상장 후에도 상승세를 이어가며 34달러대까지 올랐다. 인공지능(AI) 확산으로 전력 수요가 증가하면서 SMR이 핵심 전력원으로 주목받은 영향이다.미국 에너지부 지원을 받는 4세대 SMR 개발사인 엑스에너지는 고온가스로(HTGR) 기술과 함께 아마존, 다우, 센트리카 등과 협력하며 11GW(기가와트) 규모 사업 기반을 확보했다.DL이앤씨는 시리즈 C 단계부터 투자자로 참여해 협력 관계를 이어 왔다. 최근에는 약 1000만 달러 규모의 SMR 표준화 설계 계약도 체결했다. 국내 건설사가 SMR 개발사로부터 직접 대가를 받고 사업을 수행하는 첫 사례다.SMR은 300MW(메가와트) 이하 소형 원자로로, 전력 공급과 탄소중립을 동시에 충족할 수 있는 차세대 에너지로 평가된다. 영국 국립원자력연구원은 2035년 글로벌 시장 규모를 약 5000억달러로 전망했다.유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 "엑스에너지가 시장에서 높은 가치를 인정받으면서 DL이앤씨의 지분 가치 상승으로 이어지는 선순환 구조가 기대된다"며 "대형 원전 건설 경험을 바탕으로 SMR 관련 투자를 확대해 독보적인 글로벌 경쟁력을 구축해 나가겠다"고 말했다.