포스코이앤씨, 대전 관저동 ‘더샵 관저아르테’ 견본주택 개관

1 0 더샵 관저아르테 투시도.

포스코이앤씨는 오는 5월 1일 '더샵 관저아르테'의 견본주택을 개관한다고 29일 밝혔다.해당 단지는 대전 서구 관저동 1988번지 일원에 지하 3층~지상 최고 25층, 9개 동, 총 951가구 규모로 들어선다.청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 5월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자는 14일 발표되며, 정당계약 예정일은 28~30일이다. 입주 예정 시기는 2029년 6월이다.1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상과 지역·면적별 예치금액 요건을 충족한 만 19세 이상이면 가능하며, 가구주·가구원 구분 없이 신청할 수 있다. 유주택자도 청약이 가능하고, 재당첨 제한이 없어 기존 당첨 이력이 있는 수요자도 참여할 수 있다.청약 자격은 입주자모집공고일 기준 대전, 세종, 충남 거주자에게 주어지며, 경쟁이 발생할 경우 대전 1년 이상 거주자가 우선 공급 대상이 된다. 해당 단지는 비규제지역 민영주택으로 전매 제한은 6개월이며, 거주의무기간은 없다.단지 외관에는 포스코 프리미엄 강재 '포스맥'을 적용한 특화 측벽과 커튼월룩 디자인을 도입한다. 동 간 간격을 확보하고 조경을 고려한 배치를 설계했다.세대 내부는 4베이 판상형 중심 설계(약 90%)를 적용했으며, 일부 타입에는 3면 개방형 구조를 도입했다.커뮤니티 시설로는 실내 다목적체육관과 피트니스센터, 골프연습장 등이 조성된다. 어린이집과 다함께돌봄센터, 키즈스테이션 등 가족 중심 커뮤니티 시설도 함께 마련된다. 또한 전문 케어매니저가 상주하는 인공지능(AI) 기반 헬스케어 라운지도 운영되며, 주차 공간은 가구당 약 1.67대 수준으로 확보했다.입주민은 대전 도시철도 2호선 트램 진잠네거리역(예정)을 도보로 이용할 수 있고, 서대전IC와 도안대로를 통해 대전 전역으로의 이동이 수월하다. 인근에는 초·중·고교와 제3시립도서관(계획)이 예정돼 있다.